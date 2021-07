Per andare incontro alle diverse esigenze di ognuno, Netgear fornisce i prodotti più adatti per garantire a tutti una connessione stabile

Secondo Netgear nella pratica, per vedere le partite non sarà più necessario un decoder da collegare alla TV, bensì bisognerà dotarsi di una SmartTV o di uno di quei dispositivi che permettono di collegare la televisione tradizionale a Internet. In entrambi i casi, un ruolo centrale sarà giocato dalla connessione, via cavo o WiFi, indispensabile per poter seguire le partite in diretta senza fastidiose interruzioni e ritardi.

Per andare incontro alle diverse esigenze di ognuno, forte della propria esperienza in ambito di connessione WiFi, Netgear fornisce i prodotti più adatti per garantire a tutti una connessione stabile, potente e performante, come ad esempio Orbi RBK853, il sistema mesh WiFi premium della famiglia Orbi WiFi 6 e il router portatile Nighthawk M5, dotato di connettività 5G e WiFi 6, per chi non ha o non vuole una connessione di linea fissa, ma allo stesso tempo non può rinunciare a una rete affidabile e scattante.

Netgear: ecco le sue migliori soluzioni per il Wi-Fi

Orbi RBK853 è il sistema WiFi Netgear caratterizzato da un design moderno ed elegante, progettato per chi è alla ricerca del miglior segnale WiFi in grado di fornire ampia copertura, connessione veloce e stabile e streaming in contemporanea su più dispositivi. La tecnologia WiFi 6, infatti, permette di utilizzare nel modo più efficiente la rete domestica, permettendo di collegare stabilmente innumerevoli dispositivi in funzionamento. Grazie ad Orbi ogni membro della famiglia potrà guardare le partite da qualsiasi punto della casa, da TV o smartphone o tablet, persino in giardino.

Nighthawk M5, invece, rappresenta un’alternativa affidabile in quelle situazioni in cui le tradizionali soluzioni per la connessione Internet cablata non sono disponibili oppure per coloro che necessitano dell’accesso a Internet per periodi di tempo limitati, ad esempio nelle seconde case, affitti a breve termine o in viaggio. Ad ogni router è possibile connettere fino a 30 dispositivi contemporaneamente e, grazie al touchscreen, al design compatto e a un’interfaccia intuitiva, ognuno potrà facilmente gestire la rete. Basterà solo dotarsi di un SIM di qualsiasi operatore da inserire nel router per navigare immediatamente e fare affidamento su una rete sicura.

I prodotti Netgear Orbi WiFi 6 Mesh (nelle loro diverse configurazioni e kit) e Nighthawk M5 sono disponibili sullo Store Netgear e presso i rivenditori autorizzati. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.