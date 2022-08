NAS ASUSTOR: gestione Mail Server facile e veloce

Con le nuove funzionalità dei NAS ASUSTOR configurare e gestire il proprio Mail Server diventa alla portata di tutti

ASUSTOR, il cui nome nasce dalla combinazione di “ASUS” e “Storage” è stata fondata nel 2011 attraverso un investimento diretto di ASUSTeK Computer Inc. (clicca qui per maggiori info sull’azienda). Oggi è uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS e soluzioni per la video sorveglianza. L’azienda si dedica anche allo sviluppo e all’integrazione del relativo firmware, dell’hardware e delle applicazioni. Tra i principali obiettivi di ASUSTOR, c’è quello di assicurare un’esperienza d’uso ineguagliabile e offrire la gamma di soluzioni di network storage più completa possibile.

Nuove funzionalità per i NAS ASUSTOR

Come già anticipato, ASUSTOR, è uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS dal 2011 ad oggi. L’azienda sta continuando ad ampliare le funzionalità della propria gamma di NAS. Infatti, con gli ultimi aggiornamenti, sono ora in grado di soddisfare un ventaglio di esigenze sempre più ampio. Di seguito vedremo nel dettaglio l’ultima funzionalità implementata, tra le più importanti, che riguarda la configurazione e la gestione del proprio Mail server.

NAS ASUSTOR per la configurazione e gestione del proprio Mail Server

Poter disporre di un mail server proprio offre diversi vantaggi. Ma la complessità della sua messa in funzione, insieme alla necessità di trovare dell’hardware adeguato, in grado di rimanere attivo 24/7, spinge spesso ad affidarsi alle infrastrutture degli Internet provider. Ciò purtroppo costringe a sostenere costi aggiuntivi, rinunciando alla flessibilità. I NAS Asustor, grazie ad alcune nuove funzionalità, invece, rappresentano oggi una soluzione che rende l’implementazione e la gestione di un Mail Server self-managed un’attività semplice e sicura.

Dettagli

Tra i nuovi servizi che i NAS ASUSTOR offrono oggi, uno dei più apprezzati è sicuramente la possibilità di ospitare un Mail Server. Questo, è in grado di gestire un numero illimitato di utenti senza la necessità di sostenere costi per licenze aggiuntivi. Inoltre, consente, tra le altre cose, di scaricare diverse caselle mail su unico account. Tutto ciò utilizzando il proprio server per gestire la posta in entrata e uscita. Inoltre, consente di consultare facilmente i log per verificare l’avvenuta consegna delle mail ai server dei destinatari ed, infine, di evitare che le mail all’interno del proprio dominio transitino attraverso server esterni, occupando inutilmente banda. Nonostante i vantaggi che la gestione di un mail server self-managed garantisce, spesso si preferisce utilizzare “una strada diversa”. Infatti, la complessità della configurazione iniziale e la necessità di disporre di un hardware in grado di assicurare elevata affidabilità e di rimanere attivo 24/7, ha spesso fatto preferire la possibilità di appoggiarsi alle infrastrutture dei provider. Ma ora, con i NAS ASUSTOR è possibile superare agilmente queste difficoltà.

Semplicità e velocità

L’attivazione del servizio è davvero immediata: non occorre far altro, infatti, che cliccare su App Central dall’interfaccia di gestione del NAS, cercare l’App Mail Server e installarla. Per facilitare la procedura d’installazione, ASUSTOR ha realizzato un’apposita guida che spiega passo dopo passo tutto ciò che occorre fare per configurare la propria rete. Oltre ad inizializzare il servizio e personalizzarlo in base alle proprie esigenze, nonché come configurare Thunderbird e Outlook per inviare e ricevere le proprie mail. Per evitare abusi e garantire la possibilità di avere sempre sotto controllo lo stato del sistema, Mail Server mette a disposizione degli amministratori un’interfaccia particolarmente semplice e intuitiva. Questa, ad esempio, consente di gestire le dimensioni dei singoli account di posta elettronica. O ancora, di visualizzare informazioni sullo stato delle mail in uscita e controllare in tempo reale che non si verifichino sprechi a livello di risorse di banda.

Backup programmati per la sicurezza dei dati con NAS ASUSTOR Mail server

Gli amministratori di sistema, inoltre, possono configurare i backup programmati di tutti i file di configurazione di Mail Server e di tutte le e-mail degli utenti. Permettendo così, in caso di emergenza, di effettuarne rapidamente il ripristino. Da segnalare, infine, la disponibilità di una funzione antivirus integrata, di un filtro antispam che consente agli utenti di proteggersi dal malware e dalle mail indesiderate. Per maggiori informazioni su ASUSTOR Mail Server clicca qui.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove funzionalità dei NAS ASUSTOR per la gestione del proprio mail server ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).