Nacon: presentato il nuovo MG-X Pro per iPhone

L‘azienda Nacon ha presentato nelle ultime ore il nuovissimo controller MG-X Pro creato appositamente per l’iPhone

NACON (qui per il sito dell’azienda), produttore di accessori di gioco di alta qualità, è lieta di annunciare l’uscita del nuovo modello di controller MG-X Pro Made For iPhone. Con licenza ufficiale di Xbox, il controller di gioco MG-X Pro Made For iPhone Cloud è lo strumento perfetto per i possessori di Xbox Game Pass Ultimate.

Dettagli sul nuovo controller MG-X Pro per iPhone

L’MG-X Pro per Android, è stato acclamato dalla critica fin dal suo rilascio nel Gennaio 2022. Proprio come il suo predecessore, l’MG-X Pro Made For iPhone fa presagire lo stesso successo! Permette ai giocatori di godere di tutti i controlli classici di un controller Xbox mentre giocano ai giochi Cloud Gaming disponibili su mobile tramite Game Pass Ultimate. Ed ovviamente anche ai giochi elencati come compatibili sull’Apple Store. L’MG-X Pro Made for iPhone è compatibile con tutti i modelli di iPhone, dal 6S al più recente, grazie al supporto regolabile e alla connessione Bluetooth.

Il controller MG-X Pro Made For iPhone si collega in pochi istanti a un iPhone e consente di accedere a tutti i giochi dell’offerta Xbox Game Pass Ultimate. Le sue impugnature ergonomiche, i joystick asimmetrici, i bumper, i grilletti, i pulsanti di azione e i controlli Xbox offrono un comfort di gioco ottimale. I gamers troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per eccellere nel gioco, sia a casa che in viaggio.

Le caratteristiche di NACON MG-X Pro

L’esperienza Xbox ovunque tu sia : progettato per il controller Xbox iPhone, ideale per godere dell’offerta Xbox Game Pass Ultimate e dei giochi elencati come compatibili sull’Apple Store

Impugnature ergonomiche : un design che garantisce comfort ottimale grazie al rivestimento dell'impugnatura

Completamente sicuro : l'apertura regolabile fissa lo smartphone in modo sicuro per una massima stabilità

Connessione wireless : facile accoppiamento dell'iPhone all'MG-X Pro Made For iPhone tramite Bluetooth

20 ore di autonomia : batteria potente che può essere ricaricata con un cavo USB-C e che garantisce molte ore di gioco. Una striscia LED indica il livello della batteria.

Compatibilità universale: funziona con tutti i modelli di iPhone®, dal 6S al più recente, con iOS 14

Il controller MG-X Pro Made For iPhone è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 120,00 euro a partire dal 2 Dicembre.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo controller MG-X Pro per iPhone di Nacon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).