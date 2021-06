MSI Summer Sale: sconti fino a 600 euro sui notebook

Con l’estate arrivano gli sconti MSI sui laptop di tutti le fasce. MSI Summer Sale permette di risparmiare 600 euro, ma per un periodo di tempo limitato

Dal 15 giugno fino al 27 giugno, grazie all’’iniziativa promozionale Summer Sale, è possibile acquistare un laptop MSI con uno sconto fino a 600 euro, scegliendo tra diversi modelli, sia gaming, sia pensati prevalentemente per il lavoro e lo studio.

MSI Summer Sale: per i gamer

Tra i laptop dedicati ai gamer, sicuramente degno di nota è il GS66 Stealth, un notebook compatto e leggero, ma anche estremamente performante grazie anche alla grafica NVIDIA RTX 3060, che è in vendita a 1.999 euro, anziché 2.599 euro, e include anche in omaggio un pratico zainetto con cui trasportarlo comodamente ovunque. Oltre a questo, si distinguono tre diversi modelli della serie GP66 Leopard con display da 15,6’’FHD, Comet Lake i7 e RTX 3070 o 3080, disponibili con prezzi che vanno dai 1.699 euro ai 2.399 euro, quindi, con uno sconto fino a 300 euro, e un esclusivo accessorio in regalo (mouse o cuffie per il gaming, a seconda del modello).

MSI Summer Sale: per la vita professionale e scolastica

Chi desidera un laptop che rappresenti un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro oppure ricerca un regalo sicuramente apprezzato per la promozione, potrà scegliere tra due diversi modelli di Modern 14, un notebook sottile e leggero con display da 14’’ FHD, in vendita con prezzi a partire da 799 euro, anziché 929 euro e, per il modello superiore, completo anche di un ricco corredo di accessori in bundle. Se chi deve acquistare il notebook è un creativo o un progettista, MSI propone il Creator 15 con il luminoso display da 15,6’’ FHD e CPU Intel Core i7, acquistabile a 1.599 euro, anziché 1.799 euro, oltre al regalo di un elegante zainetto porta laptop.

La promozione vale esclusivamente per acquisti effettuati presso i partner ufficiali aderenti all’’iniziativa. Tutti i dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!