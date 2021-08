Mouse estraibile dalla tastiera dei MacBook: un nuovo brevetto Apple

I prossimi Macbook potrebbero avere un Mouse estraibile dalla tastiera, secondo un brevetto depositato recentemente

La Apple deposita frequentemente brevetti che non necessariamente vedranno la luce nel prossimo futuro, ma così facendo si sincera di mettere al sicuro la proprietà intellettuale/industriale così che i competitor non possano sviluppare un prodotto analogo.

Il nuovo brevetto depositato all’USPTO (Ufficio deposito marchi e brevetti statunitense, ndr) dall’azienda di Cupertino come “Deployable Key Mouse” mostra come uno specifico tasto potrebbe integrare un puntatore definito da Apple come “comodo, portatile e preciso.”

Nello specifico il suddetto tasto dovrebbe mantenere la sua funzione fin quando rimane collegato alla tastiera, e una volta estratto si “trasformerebbe” in un puntatore a tutti gli effetti.

Per quanto sia comodo avere un mini (o micro?) Mouse estraibile dalla tastiera del nostro MacBook, la Apple stessa ci tiene a specificare che le attività che richiedono un utilizzo più intensivo del mouse come la creazione di contenuti grafici, fotoritocco ecc ecc, sarà comunque consigliabile svolgerle con un mouse dedicato, probabilmente perchè per quanto interessante e sicuramente apprezzata sia l’idea di avere un mouse incorporato, bisogna fare i conti con i limiti di ergonomia imposti dalle dimensioni decisamente contenute del dispositivo, che porterebbero ad un’inevitabile scomodità nell’uso prolungato.

Il nuovo brevetto Apple elenca vari sistemi funzionali per l’integrazione della periferica, come l’inserimento/estrazione di uno o più tasti verticalmente o orizzontalmente dalla tastiera, e specifica che si tratterebbe di tasti tra quelli meno utilizzati comunemente, posti su un bordo del MacBook.

Come detto in precedenza questo è solo uno dei tanti brevetti depositati dalla Apple e non è detto che vedrà mai la luce, per il momento ci aspettiamo che l’azienda annunci i nuovi MacBook da 14″ e 16″ con dotati della nuova versione del processore proprietario “Silicon” da cui ci si aspetta un nuovo design e molte nuove features, che prevediamo verranno presentati come di consueto nel mese di Settembre.