MOUNTAIN Makalu Max: parola d’ordine modularità

MOUNTAIN ha annunciato l’arrivo sul mercato del Makalu Max, il mouse da gaming wireless modulare che saprà stupirvi. Vediamo i dettagli

MOUNTAIN, creatore di periferiche innovative e premium con un design incentrato sull’utente per consentire ai giocatori e ai creatori di contenuti di dare il meglio di sé, amplia la sua gamma di mouse premium con il lancio di Makalu Max. Avevamo già conosciuto questo mouse nella nostra recensione pubblicata qualche giorno fa e oggi finalmente la società ne ha annunciato l’arrivo sul mercato.

Fedele ai pilastri fondamentali della società, Makalu Max è dotato di caratteristiche innovative, offre massime prestazioni, presenta un design elegante ed ergonomico e offre una personalizzazione senza pari. Modularità, flessibilità e libertà di scelta sono al centro della filosofia progettuale di MOUNTAIN. Il mouse offre risultati su questo fronte offrendo agli utenti non solo di modificare il peso della propria periferica wireless, ma anche di cambiarne radicalmente la forma.

Alte prestazioni per il nuovo Makalu Max di MOUNTAIN

Dopo innumerevoli ore di ideazione, creazione e perfezionamento, Makalu Max è destinato a fornire una perfetta combinazione di personalizzazione e prestazioni. Con due set di impugnature laterali modulari, la forma ergonomica del mouse può essere uno strumento di precisione sottile o un audace concentrato di potenza, o un mix di entrambi.

Dotato di connettività RF wireless a 2,4 GHz senza ritardo, Makalu Max offre alta precisione e tracciamento affidabile per un massimo di 80 ore di durata della batteria. Quando è il momento di ricaricare la batteria, il mouse può essere utilizzato durante la ricarica con il cavo USB Type-C Lifeline da 1,8 m intrecciato incluso nella confezione.

Anche il peso di Makalu Max è regolabile dall’utente, utilizzando i tre dischi di peso inclusi nella confezione. Differiscono non solo per il peso ma anche per la distribuzione del peso, consentendo all’utente di adattare Makalu Max esattamente alle proprie preferenze. Il dispositivo è acquistabile sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 89,99 €. Cosa ne pensate di questa nuova periferica di MOUNTAIN? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!