MOUNTAIN: lancia i controller DisplayPad e MacroPad

MOUNTAIN lancia i controller per lo streaming e, la creazione di contenuti DisplayPad e MacroPad, l’innovativa serie di tastiere di fascia alta abilitate al software per giocatori e creatori ambiziosi

MOUNTAIN, creatore di periferiche innovative e, di qualità superiore con un design incentrato sull’utente per consentire ai giocatori e ai creatori di contenuti, di dare il meglio di sé, amplia il suo ecosistema di periferiche di qualità superiore con il lancio della serie Keypad sotto forma di DisplayPad e MacroPad.

Fedeli ai pilastri fondamentali di MOUNTAIN, DisplayPad e MacroPad, sono ricchi di funzioni innovative, garantiscono prestazioni di alto livello, hanno un design elegante ed ergonomico e offrono una personalizzazione senza precedenti.

Modularità, flessibilità e libertà di scelta sono al centro della filosofia progettuale, ed è per questo che DisplayPad e MacroPad sono stati sviluppati per essere utilizzati insieme alla tastiera Everest Max o Core, per creare un potente centro di comando, oppure da soli con la robusta base antiscivolo inclusa.

Quattro anni di sviluppo

Dopo 4 anni di meticoloso sviluppo del software, dopo l’integrazione di controlli dedicati per popolari software e servizi creativi come Adobe Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, DaVinci Resolve, Twitch e OBS Studio, il brand apre un nuovo capitolo.

L’azienda compie il passo successivo per massimizzare l’uso della Base Camp, in continua evoluzione, sotto forma di controller di fascia alta per lo streaming e la creazione di contenuti abilitati dal software per giocatori ambiziosi e professionisti creativi.

Dal punto di vista dell’hardware, entrambi i MOUNTAIN Keypad, offrono un telaio in alluminio robusto ed elegante e offrono caratteristiche uniche nel loro segmento. DisplayPad supera i tasti mollicci e poco reattivi con tasti Display ad alta risoluzione nitidi e tattili. MacroPad è dotato di interruttori Tactile 55, che non sono solo lubrificati in fabbrica, ma anche sostituibili a caldo con qualsiasi altro interruttore in stile Cherry MX.

Libera personalizzazione

DisplayPad, dispone di 12 tasti di visualizzazione tattili e liberamente personalizzabili, con una risoluzione di 104×104 pixel per tasto. Utilizzando il software di gestione Base Camp dell’azienda, DisplayPad può sfruttare appieno la già citata integrazione di controlli per servizi e applicazioni di terze parti.

La funzione “Folder” spinge l’usabilità oltre i 12 tasti del display, consentendo agli utenti di creare cartelle di funzioni e quindi di fatto ulteriori livelli, creando possibilità virtualmente infinite. Un’ampia gamma di formati immagine supportati, tra cui le GIF animate, fa sì che gli utenti non perdano traccia della configurazione delle funzioni definite dall’utente.

MacroPad, offre 12 tasti meccanici liberamente personalizzabili, basati sui popolari interruttori Tactile 55, lubrificati in fabbrica. L’illuminazione RGB per ogni tasto garantisce un’integrazione perfetta non solo in termini di funzionalità, ma anche di stile. Essendo sostituibili a caldo, gli interruttori possono essere scambiati con qualsiasi altro interruttore a 3 o 5 pin in stile Cherry MX.

Le dichiarazioni di Tobias Brinkmann e Bram Rongen

Tobias Brinkmann, fondatore e CEO di MOUNTAIN, afferma:

La visione di MOUNTAIN è quella di fornire ai giocatori, agli streamer e ai creatori di contenuti l’attrezzatura necessaria per dare il meglio di sé, e la nuova serie di tastiere ne è la dimostrazione. DisplayPad consente un livello di personalizzazione completamente nuovo, mentre MacroPad va oltre i sentieri battuti dei pad convenzionali offrendo interruttori meccanici sostituibili a caldo.

Bram Rongen, Head of Product di MOUNTAIN, ha aggiunto:

La serie Keypad è un’espansione naturale del portafoglio MOUNTAIN, che utilizza ed espande le funzionalità che Base Camp™ offre agli utenti per raggiungere le massime prestazioni. Con opzioni di personalizzazione pressoché illimitate, sistema di montaggio flessibile, materiali di alta qualità e cablaggio modulare, la serie Keypad amplia il nostro portafoglio di soluzioni innovative di fascia alta.

Disponibilità

DisplayPad e MacroPad, sono ora disponibili, in stock e pronti per la spedizione immediata presso il sito internet dedicato. Cosa ne pensate di questi nuovi controller per lo streaming e la creazione di contenuti di MOUNTAIN? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.