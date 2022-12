MONTECH lancia il case SKY TWO

MONTECH, un marchio innovativo di componenti e periferiche per PC, annuncia SKY TWO, un case mid-tower mainstream che mette in mostra i componenti del PC grazie ai pannelli in vetro temperato frontali e laterali

L’ultimo nato della serie SKY offre prestazioni di raffreddamento al top grazie a un’esclusiva configurazione del flusso d’aria con pannello frontale e laterale a maglia fine, 3 ventole RX120 reversibili da 120 mm ARGB/PWM preinstallate sul lato e sul fondo e una ventola AX120 ARGB/PWM preinstallata sul retro. Lo SKY TWO è compatibile con schede madri da Mini-ITX a E-ATX, supporta il montaggio superiore di un radiatore e di ventole fino a 360 mm ed è dotato di un I/O superiore che include una porta USB Gen 2 Tipo C.

MONTECH SKY TWO: progettato per le alte prestazioni

Lo SKY TWO offre un approccio unico al flusso d’aria, con la porzione inferiore del pannello frontale e del lato sinistro progettata con una rete fine ottimizzata per il flusso d’aria e il filtraggio della polvere. Questo concetto assicura che l’aria venga spinta attraverso il coperchio dell’alimentatore e alimentata dalle ventole sopra di esso, fornendo un apporto diretto di aria fresca alla GPU.

Inoltre, le 3 ventole RX120 da 120 mm ARGB/PWM preinstallate (2 laterali e 1 inferiore) sono caratterizzate da un design a pale invertite che consente di installarle in aspirazione con il lato migliore visibile. Un’ulteriore ventola ARGB/PWM da 120 mm è preinstallata sul retro dello SKY TWO per creare una soluzione termica bilanciata.

Visione libera e compatibilità di alto livello

Lo SKY TWO è dotato di due pannelli in vetro temperato, uno sulla parte anteriore e uno sul lato sinistro del case, che consentono una visione completa dell’hardware del PC installato all’interno e sono facilmente rimovibili per offrire un’esperienza di costruzione senza restrizioni. Gli utenti hanno a disposizione grandi possibilità di configurazione grazie alla compatibilità dello SKY TWO con le schede madri da Mini-ITX a E-ATX, al supporto di torri di raffreddamento per CPU alte 168 mm, a un radiatore da 360 mm nella parte superiore e a GPU lunghe fino a 400 mm, sufficienti per supportare senza problemi le più recenti schede grafiche della serie NVIDIA 4000.

Inoltre, lo SKY TWO può supportare fino a 2 HDD/SSD nella gabbia dell’alimentatore e 2 SSD nella seconda camera, che è anche dotata di 3 grandi cinghie in velcro e di un hub per le ventole in grado di supportare fino a 6 dispositivi ARGB e PWM (con 3 porte ciascuna popolate dalle ventole preinstallate).

MONTECH SKY TWO: 3 colori tra cui scegliere

Disponibile nel classico nero, nel bianco Pristine e in uno speciale blu Morocco. L’edizione Pristine White ha un design completamente bianco con gommini bianchi, ventole bianche e viti argentate. Nell’edizione Morocco Blue, ogni parte del case è caratterizzata da un blu unico, dai bordi del pannello in vetro temperato alle ventole, ai gommini e alle viti del case.

Accessori opzionali

Le ventole AX120 PWM e RX120PWM (ventola invertita) sono vendute separatamente. Il design a pale invertite completa le build con più ventole di aspirazione, mantenendo un’ottima estetica. Gli utenti possono anche optare per il montaggio verticale della GPU VGM. Il kit verticale della GPU viene fornito con una scheda riser PCIe 4.0 da 220 mm ed è compatibile con qualsiasi case con 7 slot di espansione PCIe.

Prezzi e disponibilità

MONTECH SKY TWO è disponibile su Amazon. Nelle tre colorazioni: Nero a 99 dollari (93 euro), Pristine Withe a 105 dollari ( 98 euro) e Morocco Blue a 119 dollari ( 111 euro). Per saperne di più, visitate il sito internet dedicato.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo case mid-tower mainstream, che mette in mostra i componenti del PC grazie ai pannelli in vetro temperato frontali e laterali di MONTECH? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.