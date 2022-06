Monitor ad alta risoluzione ViewFinity S8: novità Samsung

Samsung annuncia il lancio del suo nuovissimo monitor ad alta risoluzione ViewFinity S8

Samsung Electronics (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato il lancio globale di ViewFinity S8. Questo è un monitor ad alta risoluzione specializzato per professionisti creativi, inclusi creatori di contenuti, grafici e altro ancora. ViewFinity, è il nuovo nome della linea di monitor ad alta risoluzione di Samsung, che significa “Il valore dell’esperienza visiva infinita”. Questo prodotto ci mostra l’ambizione di Samsung di stabilire un nuovo punto di riferimento per i monitor ad alta risoluzione.

Prime dichiarazioni sul nuovo monitor ad alta risoluzione ViewFinity S8

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovo monitor ViewFinity S8.

ViewFinity è la sintesi dell’obiettivo di Samsung di fornire i monitor più precisi e funzionali alle aziende che richiedono precisione e coerenza precise durante tutto il loro lavoro,

ha affermato Hyesung Ha, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. Che poi ha aggiunto

Siamo orgogliosi di offrire questo monitor a designer, artisti e professionisti che utilizzeranno la nostra tecnologia per creare nuove idee ed esperienze che realizzino il loro pieno potenziale

Dettagli tecnici

Il Samsung ViewFinity S8 è disponibile nei modelli da 32 e 27 pollici, per offrire prestazioni elevate nelle dimensioni dello schermo più popolari. La risoluzione UHD di livello professionale è combinata con un’ampia gamma di colori. Fino al 98% di DCI-P3 e DisplayHDR 600 della Video Electronics Standards Association (VESA) per una maggiore gamma, precisione e sfumature. La calibrazione di fabbrica professionale assicura che fino a un miliardo di colori venga proiettato con una nitidezza cristallina sul pannello IPS. Ciò crea una riproduzione e un contrasto dei colori vivaci mentre si lavora sui progetti visivi e di design più complessi.

Inoltre, Samsung ViewFinity S8 ha ricevuto il riconoscimento “PANTONE Validated” sul display da PANTONE. Il che significa che i modelli riproducono autenticamente più di 2.000 colori e le 110 tonalità della pelle appena aggiunte che possono essere trovate nella Guida PANTONE SkinTone. Essendo il primo monitor Glare Free verificato UL al mondo, Matte Display viene applicato sulla parte superiore del pannello. Questo permette di ridurre il riflesso della luce anche quando non si utilizza un paraluce per fornire un ambiente di lavoro privo di distrazioni. Ciò è migliorato dall’ampio angolo di visione che consente agli utenti di vedere le immagini chiaramente da qualsiasi angolazione. Inoltre, ViewFinity S8 ha vinto il CES 2022 Innovation Award Honoree nella categoria Computer Peripherals & Accessories in riconoscimento degli sforzi continui di Samsung per offrire notevoli vantaggi ai propri clienti.

Nuovi materiali

Samsung ha sviluppato e applicato un nuovo materiale, realizzato con plastica oceanica riproposta, al ViewFinity S8 per ridurre i rifiuti marini e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Ha utilizzato più plastica riciclata per produrre i suoi display rispetto a quanto fatto nel 2021. Samsung Eco Savings Plus riduce anche la luminosità dei pixel nelle sezioni di un’immagine con pixel neri per una riduzione fino al 10% del consumo energetico. Infatti, ViewFinity S8 è certificato TCO per la progettazione del prodotto basata su specifici requisiti di responsabilità sociale e ambientale. questo perché anche il ciclo di vita del prodotto contribuisce all’economia circolare.

Funzionalità

ViewFinity S8 offre funzionalità avanzate per creare flussi di lavoro efficienti. Può essere utilizzato come dock all-in-one per desktop o laptop per workstation semplificate a casa o in ufficio. Inoltre, gli utenti possono collegare il monitor con un singolo cavo USB di tipo C. Questo consente segnali di visualizzazione, trasferimenti di dati a 10 Gbps, velocità Internet elevate tramite una connessione Ethernet e ricarica rapida con potenza fino a 90 W. Il design compatibile con VESA massimizza l’efficienza dello spazio, consentendo agli utenti di regolare, inclinare, ruotare e ruotare il monitor nella perfetta posizione ergonomica. Inoltre, ViewFinity S8 offre la certificazione di TUV Rheinland per Intelligent Eye Care, Adaptive Picture per una qualità ottimizzata in qualsiasi ambiente di visualizzazione, Eye Saver Mode e tecnologia Flicker Free.

I monitor ViewFinity includono i modelli appena rilasciati e altri nove prodotti con risoluzione QHD o superiore. Modelli 2022 (S80PB, S61B) e modelli 2021 (S95UA, S80UA, S80A, S70A, S65UA, S60UA, S60A).

Disponibilità

Il nuovo monitor ad alta risoluzione di Samsung, ViewFinity S8, sarà disponibile a livello globale dalla fine di Giugno, con programmi di lancio che variano in base alla regione.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo monitor ad alta risoluzione ViewFinity S8 di Samsung? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).