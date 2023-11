Il debutto del monitor Acer SpatialLabs da 27 pollici mira a soddisfare le esigenze dei creativi digitali, offrendo un’esperienza 3D coinvolgente e arricchita dalla tecnologia audio Acer Immerse

Acer ha lanciato il rivoluzionario monitor 3D stereoscopico senza occhiali, il Acer SpatialLabs View Pro 27. Progettato come una avanzata “tela 3D” dedicata a designer e sviluppatori, questo display introduce un nuovo modo di concepire idee ed elementi audiovisivi senza la necessità di occhiali o accessori speciali.

Monitor Acer SpatialLabs 27: 3D senza occhiali e audio immersivo

Dotato della tecnologia 3D stereoscopica di SpatialLabs, integra anche il nuovissimo sistema audio Acer Immerse, insieme a una suite di strumenti avanzati che consentono ai creatori digitali di realizzare elementi 3D estremamente realistici.

Il monitor Acer SpatialLabs View Pro 27 combina la tecnologia 3D innovativa con le funzionalità di rendering stereo su un ampio pannello da 27 pollici, offrendo una vasta area di lavoro per aiutare designer e sviluppatori a conferire tridimensionalità alle loro creazioni.

Il monitor utilizza un modulo di eyetracking per seguire la posizione e il movimento degli occhi in tempo reale, garantendo dettagli cristallini e una profondità d’immagine sorprendente.

L’esperienza audio-video è completata dal nuovo sistema Acer Immerse Audio, alimentato dall’intelligenza artificiale, che offre un coinvolgente audio virtuale. Questa innovazione utilizza segnali acustici direzionali beamforming e meccanismi di tracciamento del volto per creare un’esperienza 3D immersiva.

Il dispositivo è pensato per i creativi e include la piattaforma SpatialLabs Experience Center Pro, con applicazioni preinstallate come SpatialLabs Model Viewer e strumenti aggiuntivi per software di progettazione.

La compatibilità con motori di rendering popolari come Unreal e Unity semplifica la creazione e la presentazione di progetti sui dispositivi SpatialLabs Pro.

Con un design flessibile, il monitor SpatialLabs View Pro 27 si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro o configurazione, offrendo regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza grazie al supporto ErgoStand e alla compatibilità con i supporti VESA. Le numerose porte di connettività, tra cui HDMI 2.1, USB Type-C, DP 2.0 e doppia USB Type-A, aumentano la versatilità del dispositivo.

Acer SpatialLabs View Pro 27 (ASV27-2P) sarà disponibile nel primo trimestre del 2024, con specifiche, prezzi e disponibilità variabili a seconda della regione.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, specifiche del prodotto e prezzi specifici del mercato, è possibile contattare l’ufficio Acer più vicino tramite www.acer.com.

