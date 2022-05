Minisforum HX90G: il primo mini PC con grafica dedicata AMD

Minisforum ha appena annunciato l’arrivo del nuovo HX90G, il primo mini PC con grafica dedicata AMD. Vediamo tutti i dettagli

Il mondo dei mini PC sta conoscendo un’espansione veramente importante negli ultimi anni. Sebbene non siano posizionabili al top della classifica in fatto di prestazioni, nel loro complesso hanno molte caratteristiche che li rendono appetibili al grande pubblico. Oggi in particolare andremo a vedere il nuovo Hx90G, in pre-order dal prossimo mese sul sito ufficiale di Minisforum, il primo mini PC al mondo con grafica dedicata AMD e che saprà soddisfare le esigenze di molti utenti.

Grafica dedicata AMD e non solo per il nuovo Minisforum HX90G

La serie Neptune è in arrivo nella famiglia di Minisforum e porta con sé molteplici prodotti pronti per essere venduti a un ampio spicchio di pubblico. Fra le novità maggiori vedremo prodotti con AMD Ryzen9 5900HX e AMD Radeon RX 6650M, AMD Ryzen 9 6900HX e AMD Radeon RX 6650M e infine altri con Intel Alder Lake di 12ª generazione con grafica dedicata AMD. Il primo fra tutti però sarà appunto l’HX90G. Ecco la scheda tecnica:

CPU : AMD Ryzen 9 5900HX, 8 core/ 16 Threads

: AMD Ryzen 9 5900HX, 8 core/ 16 Threads GPU : AMD Radeon RX 6650M (GDDR6 8 GB)

: AMD Radeon RX 6650M (GDDR6 8 GB) RAM : DDR4 8 GB x 2 dual channel

: DDR4 8 GB x 2 dual channel Storage : M.2 2280 PCIe SSD da 512 GB Espandibile : M.2 2280 SSD slot (supporta NGFF SATA o NVMe PCIe 3.0)

: M.2 2280 PCIe SSD da 512 GB Connettività wireless : M.2 2230 Wi-Fi support (Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth)

: M.2 2230 Wi-Fi support (Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth) Ethernet : 2500 Mbps LAN

: 2500 Mbps LAN Video output : HDMI (4K, 60 Hz) x 2, DisplayPort (4K, 60 Hz) x 2

: HDMI (4K, 60 Hz) x 2, DisplayPort (4K, 60 Hz) x 2 Audio output : HDMI x 2, DisplayPort x 2, jack per cuffie x 1

: HDMI x 2, DisplayPort x 2, jack per cuffie x 1 Interfaccia periferiche : porta Ethernet RJ45 2.5 Gigabit x 1, porta USB 3.1 x 1 (Gen1, frontale), porta USB 3.2 x 3 (Gen2, retro), porta USB-C x 1 (Gen1), Clear CMOS x 1, jack microfono x 1

: porta Ethernet RJ45 2.5 Gigabit x 1, porta USB 3.1 x 1 (Gen1, frontale), porta USB 3.2 x 3 (Gen2, retro), porta USB-C x 1 (Gen1), Clear CMOS x 1, jack microfono x 1 Alimentazione : DC 19 V (adattatore incluso)

: DC 19 V (adattatore incluso) Sistema operativo: Windows 11 Pro

Dal punto di vista del design della struttura, l’HX90G avrà l’ultimo che è di soli 2,8 litri. All’interno vi saranno 7 tubi per la dissipazione del calore (3 per CPU e 4 per GPU), una doppia ventola intelligente e metallo liquido sia per la CPU che per la GPU. L’eccellente design di dissipazione del calore consente al mini PC di mantenere un rumore relativamente basso anche a pieno carico. Inoltre, CPu e GPU insieme, sotto il 100% di carico consumano rispettivamente 50 W e 100 W.

L’HX90G monta quindi all’interno un alimentatore da soli 260 W. Secondo la società, con queste caratteristiche il PC è in grado di far funzionare al 100% la Radeon RX 6650M senza nessuna perdita di prestazioni. Per quanto riguarda il costo di questo mini PC ancora non è stato rivelato. Vi ricordiamo che sarà preordinabile a partire dal prossimo mese. Per non perdervi future news a riguardo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!