Micron: presentata la prima NAND a 232 strati al mondo

L‘azienda Micron ha rilasciato la prima NAND a 232 strati al mondo, estendendo ancora di più la propria leadership tecnologica

Micron Technology, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è una multinazionale americana con sede a Boise, in Idaho, che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore. Tra queste abbiamo memorie DRAM, memorie Flash NAND e NOR, e unità di memorizzazione a stato solido, (SSD). Micron produce anche dispositivi di memoria per i consumatori, commercializzati con i brand Crucial e Lexar. Insieme, Micron e Intel hanno creato la joint-venture IM Flash Technologies, che produce memorie flash NAND. Micron è stata nominata da Thomson Reuters tra le 100 aziende più innovative del mondo nel 2012 e nel 2013. La Micron Technology è classificata tra le prime 5 aziende produttrici di semiconduttori al mondo.

Dettagli sulla prima NAND a 232 strati

Micron Technology ha annunciato oggi di aver avviato la produzione in serie della prima NAND a 232 strati al mondo. Realizzata con innovazioni leader del settore per ottenere prestazioni senza precedenti per le soluzioni di storage. Presenta la densità di area più alta del settore e offre una maggiore capacità e una migliore efficienza energetica rispetto alle precedenti generazioni di Micron NAND. Così da riuscire a consentire il miglior supporto della categoria per i casi d’uso a più alta intensità di dati dal client al cloud.

Dichiarazioni in merito alla nuova NAND a 232 strati

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative alla nuova NAND a 232 strati di Micron.

La NAND a 232 strati di Micron è un momento decisivo per l’innovazione dello storage come prima prova della capacità di scalare la NAND 3D a più di 200 strati in produzione,

ha affermato Scott DeBoer, vicepresidente esecutivo della tecnologia e dei prodotti di Micron. Che ha poi aggiunto:

Questa tecnologia rivoluzionaria ha richiesto un’ampia innovazione, comprese capacità di processo avanzate per creare strutture con proporzioni elevate, nuovi progressi nei materiali e miglioramenti del design all’avanguardia che si basano sulla nostra tecnologia NAND a 176 strati leader di mercato.

La tecnologia all’avanguardia offre prestazioni senza rivali

Poiché il mondo genera più dati, i clienti devono espandere la capacità di archiviazione e le prestazioni riducendo il consumo di energia e soddisfacendo requisiti di sostenibilità ambientale più severi. La tecnologia NAND a 232 strati di Micron fornisce lo storage ad alte prestazioni necessario per supportare soluzioni avanzate. Oltre a servizi in tempo reale richiesti nei data center e nelle applicazioni automobilistiche, nonché esperienze reattive e coinvolgenti su dispositivi mobili, elettronica di consumo e PC. Questo nodo tecnologico consente l’introduzione della velocità I/O NAND più veloce del settore, ovvero 2,4 gigabyte al secondo (GB/s). Ciò consente di soddisfare le esigenze di bassa latenza. Inoltre, soddisfa l’alta velocità effettiva dei carichi di lavoro incentrati sui dati come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, database non strutturati e analisi in tempo reale e cloud computing.

Una velocità mai vista prima

Tale velocità rappresenta un trasferimento dei dati del 50% più veloce rispetto all’interfaccia più veloce abilitata sul nodo a 176 strati di Micron. La NAND a 232 strati Micron offre anche una larghezza di banda di scrittura fino al 100% superiore e una larghezza di banda di lettura per die superiore del 75% rispetto alla generazione precedente. Questi vantaggi per-die si traducono in prestazioni ed efficienza energetica negli SSD e nelle soluzioni NAND integrate. Inoltre, la NAND a 232 strati introduce la prima NAND di produzione TLC a sei piani al mondo. Ha il maggior numero di aerei per die di qualsiasi flash TLC e dispone di capacità di lettura indipendente in ogni piano. La combinazione di elevata velocità di I/O, latenza di lettura e scrittura e l’architettura a sei piani di Micron fornisce trasferimenti di dati ai vertici della categoria in molte configurazioni. Questa struttura garantisce un minor numero di collisioni tra i comandi di scrittura e lettura e migliora la qualità del servizio a livello di sistema.

NV-LPDDR4

La NAND a 232 strati di Micron è la prima in produzione ad abilitare NV-LPDDR4, un’interfaccia a bassa tensione che offre risparmi di trasferimento per bit di oltre il 30% rispetto alle precedenti interfacce I/O. Di conseguenza, le soluzioni NAND a 232 livelli offrono il supporto ideale per le applicazioni mobili e le implementazioni nel data center e nella rete perimetrale intelligente che devono bilanciare prestazioni migliorate con un basso consumo energetico. L’interfaccia è anche compatibile con le versioni precedenti per supportare controller e sistemi legacy.

Forma compatta

Il fattore di forma compatto della NAND a 232 strati offre ai clienti flessibilità nei loro progetti consentendo al contempo la più alta densità di TLC per millimetro quadrato mai prodotta (a 14,6 Gb/mm²). La densità dell’area è tra il 35% e il 100% maggiore rispetto ai prodotti TLC concorrenti oggi sul mercato. Spedita in un nuovo pacchetto da 11,5 mm x 13,5 mm, la NAND a 232 strati presenta una dimensione del pacchetto inferiore del 28% rispetto alle precedenti generazioni di Micron, rendendola la più piccola NAND ad alta densità disponibile. Una maggiore densità in un ingombro ridotto riduce al minimo lo spazio sulla scheda per una serie diversificata di implementazioni.

La NAND di nuova generazione consente l’innovazione in tutti i mercati

Micron ha sostenuto la leadership tecnologica con successivi avanzamenti sul mercato nel conteggio dei livelli NAND che consentono vantaggi come una maggiore durata della batteria. ed ancora, uno storage più compatto per i dispositivi mobili, migliori prestazioni nel cloud computing e una formazione più rapida dei modelli di intelligenza artificiale,

ha affermato Sumit Sadana , Chief Business Officer presso Micron. Che ha poi aggiunto:

La nostra NAND a 232 livelli è la nuova base e lo standard per l’innovazione dello storage end-to-end alla base della trasformazione digitale in tutti i settori.

Lo sviluppo della NAND a 232 strati è il risultato della leadership di Micron nella ricerca, nello sviluppo e nei progressi tecnologici di processo. Le capacità rivoluzionarie di questa NAND consentiranno ai clienti di fornire soluzioni più innovative nei data center, laptop più sottili e leggeri, i più recenti dispositivi mobili e attraverso l’intelligent edge.

Disponibilità

La NAND a 232 strati di Micron è ora in produzione in serie nella fabbrica dell’azienda a Singapore. Inizialmente viene spedito ai clienti sotto forma di componenti e tramite la sua linea di prodotti consumer Crucial SSD. Seguiranno ulteriori annunci di prodotti e disponibilità.

E voi? Cosa ne pensate della prima NAND a 232 strati al mondo di Micron? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).