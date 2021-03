Mi Notebook Pro 15: Il nuovo modello di Xiaomi con display OLED da 3,5K

Xiaomi non smette di stupire: dopo i nuovi Mi 11, il pieghevole Mi Mix Fold e tanti altri prodotti arriva anche il nuovo Mi Notebook Pro 15

Xiaomi non smette di sfornare novità succulente e per certi versi incredibili. In due giorni, infatti, sono state presentate davvero un sacco di prodotti interessanti. Ultimo, ma non di certo per importanza, è il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 15. Questo notebook si presenta sicuramente bene esteticamente, corpo in metallo, spesso davvero irrisorio e look veramente piacevole.

Caratteristiche tecniche e prezzi

A bordo del nuovo quindici pollici dell’azienda ci sarà un processore Intel di 11° generazione (i5 o i7 a seconda della versione che acquisterete). Per quanto concerne la memoria, avremo 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Come ciliegina sulla torta, una scheda video Nvidia GeForce MX450.

Un notebook che può, tra l’altro, vantare anche la certificazione Intel Evo in quanto monta WiFi 6, webcam molto performante, 3 porte USB-C con supporto a Thunderbolt 4 e batteria da 66 Whr compatibile con la ricarica rapida 100W. Non abbiamo parlato ancora di display, perché forse è l’elemento distintivo per antonomasia di questo modello. Si tratta di un pannello OLED E4 con risoluzione 3,5K. Densità di pixel di 261 PPi e lumonosità fino a 600 nit.

Mi Notebook Pro 15 avrà un display che ricoprirà circa il 93% della superficie frontale. Verrà inoltre annunciata nei prossimi mesi anche una versione dotata di CPU AMD Ryzen. All’interno della confezione sono inclusi un adattatore USB-C, con una porta HDMI e una USB-A. Passando ai prezzi delle configurazioni non possiamo che rimanere abbastanza sbalorditi dal rapporto qualità/prezzo:

6.499 Yuan (i5 + 16 GB RAM + 512 SSD, senza GPU dedicata), pari a circa 845€

6.999 Yuan (i5 + 16 GB RAM + 512 SSD, con GPU dedicata), pari a circa 908€

7.999 Yuan (i7 + 16 GB RAM +512 SSD, con GPU dedicata), pari a circa 1.039€

Voi cosa ne pensate di questo nuovo Mi Notebook Pro 15? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.