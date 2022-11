Meta Quest Pro: il regalo perfetto per gli amanti della tecnologia

Connessi come mai prima d’ora con il nuovissimo Meta Quest Pro, sarà di sicuro il regalo perfetto per gli amanti della tecnologia per questo Natale 2022

Le festività natalizie si avvicinano e, il nuovo visore per la realtà virtuale Meta Quest Pro sarà di sicuro il regalo perfetto per gli amanti della tecnologia, oltre che un’aggiunta perfetta a qualsiasi guida ai regali di pregio.

Uscito il 25 ottobre, Meta Quest Pro è il primo visore della nuova linea di dispositivi di fascia alta di Meta, dotato della più avanzata tecnologia di realtà virtuale che abbia mai distribuito. È stato realizzato per la collaborazione, la creatività e la realizzazione di attività in realtà mista a colori.

Disponibilità e prezzo

Con una vestibilità comoda ed elegante, è possibile essere autenticamente se stessi grazie al tracciamento degli occhi e alle espressioni facciali naturali. Grazie ai controller auto-traccianti ridisegnati, alle ottiche pancake che offrono immagini più nitide, potrete connettervi con amici e colleghi ovunque nel mondo attraverso la VR e la realtà mista.

Meta Quest Pro è disponibile per l'acquisto dal 25 ottobre su meta.com, al prezzo di 1.799€.