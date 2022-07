META QUEST: arriva l’aggiornamento V42

Una splendida notizia per gli amanti della VR ovvero l’arrivo dell’aggiornamento V42 di Meta Quest

Oculus Move (qui per maggiori dettagli) sta per ottenere nuovi e fantastici Move Achievements, che daranno un riconoscimento extra per tutti gli allenamenti in VR. Inoltre, sono in arrivo nuovi strumenti per la supervisione dei genitori, sulla scia dell’aggiornamento v41 del mese scorso. Gli aggiornamenti software vengono distribuiti gradualmente su tutti i visori, per garantire che tutto proceda senza intoppi! Di seguito vi daremo maggiori dettagli sull’aggiornamento V42.

Move Achievements

Proprio il mese scorso Oculus Move è stato migliorato, consentendo di tenere traccia degli allenamenti dal telefono e permettendo anche agli utenti iOS di sincronizzare le proprie statistiche con Apple Health, se lo desiderano. Ma ecco che arriva un’altra serie di miglioramenti di Oculus Move, con la v42. Da questo mese si potrà ottenere un riconoscimento per tutto il duro lavoro svolto in VR durante gli allenamenti: i Move Achievements. Nell’app Oculus Move in VR ci sarà una scheda dedicata per tenere traccia di tutti i traguardi, che siano obiettivi giornalieri completati o calorie bruciate. E come tutto ciò che riguarda Oculus Move, è possibile ottenere questi traguardi giocando a qualsiasi cosa si desideri!

Inoltre, nella versione 42, verrà introdotto Move Trends per visualizzare meglio i dati di Move e monitorare i progressi della forma fisica di settimana in settimana. E per chi ama i numeri, tramite Trends è possibile approfondire le statistiche di fitness e visualizzare l’intensità media e di picco (calorie bruciate al minuto).

Supervisione dei genitori

Il mese scorso sono stati lanciati una serie di nuovi strumenti di supervisione per i genitori. Questi creati per dare loro e agli adolescenti un maggiore controllo sulle loro esperienze VR, ma questo era solo il punto di partenza. Nell’ambito della versione 42, verranno introdotti nuovi strumenti che consentiranno ai genitori di attivare e disattivare le funzioni social per gli adolescenti. Le funzioni social includono la possibilità di creare e partecipare a party, visitare e guardare insieme contenuti VR in Meta Horizon Home. Ed ancora inviare o ricevere messaggi di chat tramite Oculus Chat e Messenger in VR, o utilizzare l’opzione di condivisione per postare su Facebook.

E questo è solo l’inizio. La VR è ancora uno spazio nuovo e in evoluzione e Meta riconosce la sua responsabilità nell’aiutare i genitori a orientarsi meglio e a creare gli strumenti necessari. L’azienda continuerà a espandere le offerte di supervisione parentale nel tempo, sulla base di ciò che funziona meglio e su cosa gli adolescenti hanno bisogno.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento V42 di Meta Quest ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).