MEDION: in arrivo tre nuovi notebook con processore AMD

Da poco MEDION ha annunciato l’arrivo di tre nuovi notebook da 15 pollici con processore AMD. Scopriamo i nuovi arrivati in famiglia

MEDION, nuovo marchio per ogni esigenza dalla scuola al lavoro, è rinomata per la grande qualità dei suoi prodotti, caratterizzati a loro volta da un ottimo rapporto qualità/prezzo. A inizio mese la società aveva annunciato al pubblico i suoi nuovi notebook da 17″: l’AKOYA S17405 e l’AKOYA E17201. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo. Oggi tuttavia MEDION va a presentarci quelli che sono i suoi nuovi modelli di notebook da 15″ con processore AMD. Andiamo a vederli più nel dettaglio.

Tutto quello che dovete sapere dei nuovi notebook con processore AMD di MEDION

Il primo modello annunciato è il MEDION AKOYA E15301. Al suo interno possiamo trovare il processore AMD Ryzen 5 3500U, in grado di fornire tutta la potenza di calcolo necessaria per le nostre attività. Dal multitasking particolarmente veloce, all’intrattenimento multimediale allo streaming online ad alta risoluzione, il notebook offrirà sempre le prestazioni migliori. Con un peso di soli 1,87 kg e una batteria che dura fino a 8,0 ore (in base all’utilizzo), questo notebook offre leggerezza e durata che permettono a chiunque di potersi spostare ovunque nella vita di tutti i giorni. La modalità privacy, attivabile tramite l’apposito tasto, permette di disattivare webcam e microfono dal circuito di alimentazione.

Passiamo adesso al MEDION AKOYA E15303. Divano, letto, panchina o scrivania ogni luogo potrà essere per te il tuo ufficio o la tua stanza. Equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 Home, ma con la possibilità di un upgrade gratuito a Windows 11, il vostro notebook è subito pronto per essere utilizzato al meglio. Il processore AMD Ryzen 5 4500U garantisce prestazioni di alta qualità. Lasciatevi accompagnare dai vostri film e serie tv preferiti grazie all’importante esperienza grafica con la riproduzione di video 4K UHD.

Ultimo, ma non certamente per importanza, è il MEDION AKOYA E15307. Anche questo modello, proprio come l’E15301, è dotato della modalità privacy che permette di disattivare webcam e microfono per ripararvi da orecchie e occhi indiscreti. Il potente processore AMD Athlon E3050E con grafica Radeon integrata combinata con una generosa RAM rende più facile lavorare o studiare in movimento. Inoltre con il display Full HD da 15″ potrete godervi tutti i contenuti video e online quando volete e in totale relax. Con una cover in alluminio, un peso di soli 1,78 kg e una durata della batteria di 8 ore (in base all’utilizzo), questo laptop offre una portabilità e una durata sufficiente per soddisfare tutti i vostri desideri ogni giorno.

Disponibilità e prezzi

Questi tre modelli sono acquistabili su Amazon al prezzo consigliato di: 457,49 € per l’E15301, 749,99 € per l’E15303 e 459,99 € per l’E15307. Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo, il primo modello è interessato da uno sconto pari al 14%, mentre il terzo addirittura del 46% che fa crollare il prezzo a soli 249,99 €. Cosa ne pensate di questi tre nuovi notebook di MEDION? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!