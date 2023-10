MEDION ERAZER diventa ERAZER: un nuovo inizio nell’Universo del Gaming

Il noto marchio di gaming MEDION ERAZER sta per iniziare una nuova fase della sua storia

A partire dall’inizio della Gamescom 2023, il marchio ha deciso di semplificare il proprio nome e ora sarà conosciuto semplicemente come “ERAZER”. Questa modifica rappresenta un passo significativo per il marchio mentre si prepara per una nuova avventura nel mondo del gaming.

ERAZER: il nuovo inizio nel mondo del gaming

Questa evoluzione rappresenta un significativo avanzamento nell’impegno di ERAZER a rimanere allineato alle mutevoli esigenze della comunità dei videogiocatori. Con una ricca esperienza di oltre 15 anni nella produzione di hardware gaming di fascia alta, ERAZER si impegna a consolidare la sua identità come marchio autonomo, concentrato sulla creazione di prodotti all’avanguardia e sulla costruzione di legami sempre più stretti con la comunità di appassionati di gaming.

Nonostante il tour dei camion ERAZER non toccherà l’Italia quest’anno, esso susciterà emozioni e coinvolgerà gli appassionati di gaming in diverse nazioni europee. Attraverso il tour europeo, ERAZER porterà direttamente ai fan la sua innovativa linea di prodotti.

Il camion ERAZER farà sosta al Comi Con in Olanda (14-15 ottobre), alla Paris Games Week in Francia (dal 1 al 5 novembre) e al Dreamhack in Svezia (dal 23 al 26 novembre).

Durante questi eventi, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo del gaming e provare di persona la vasta gamma di PC ERAZER, tra cui i potenti laptop da gaming Beast X40, Major X20 e Defender P40. I PC da gaming di fascia alta, come l’efficiente ERAZER Bandit X20, e i modelli di PC dal design futuristico e minimalista, come Hunter X30, Mechanic X20 ed Enforcer X10 e X15, saranno a disposizione dei giocatori più esigenti.

Oltre all’esperienza di gioco, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a showcase e contest, vincere premi e assistere a live stream con i principali influencer del mondo del gaming direttamente dal camion ERAZER.

ERAZER è entusiasta di questa nuova fase della sua storia e non vede l’ora di condividere l’entusiasmo e l’innovazione con la sua comunità. Un futuro emozionante attende i videogiocatori, mentre ERAZER si prepara a guidarli verso nuovi livelli di divertimento e prestazioni.

