macOS Big Sur 11.3 beta 5: appaiono due nuovi iMac

Nella nuova versione macOS Big Sur 11.3 beta 5 sono stati scovati i riferimenti a due nuovi iMac inediti. Scopriamo qualcosa di più

Il lavoro di Apple a soluzioni con processori Apple Silicon continua imperterrito già da tempo. Ultimamente stanno uscendo dei riferimenti specifici all’interno della beta 5 del futuro aggiornamento a macOS Big Sur 11.3.

A dare la notizia è stato il sito 9to5Mac che ha scovato i riferimenti a due iMac inediti all’interno dell’ultima beta dell’aggiornamento. I modelli trovasti sarebbero identificati come “iMac21,1” e “iMac21,2”. I nomi in codice che gli sviluppatori dovrebbero utilizzare all’interno dovrebbero essere rispettivamente J456 e J457.

Possibili caratteristiche tecniche

Risulta evidente come ancora non siano circolate notizie sull’uscita di questi due nuovi iMac. Con tutta la probabilità vedremo però un modello da 21,5″ e uno da 27″. Indiscrezioni recenti lasciano pensare ad un design ripensato, non più curvo posteriormente ma piatto. Un design che ricorderebbe in qualche modo il monitor Pro Display XDR con bordi molto sottili.

Altre voci lasciano pensare a uscite di Apple con modelli da 23″ o 24″ con colorazioni disponibili varie che si rifanno alla scelta stilistica adottata in occasione di iPad Air. Lascia pochi dubbi invece la scelta dei processori. Ovviamente la scelta ricadrà sui nuovi Apple Silicon, varianti degli M1 già visti sugli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e MacMini.

Un altro indizio arriva direttamente da Apple, che, come sappiamo, ha interrotto da poco la produzione e la vendita di iMac Pro. Questo prodotto, presentato nel 2017, dovrebbe essere rimpiazzato al più presto dai nuovi iMac con architettura ARM.

Voi cosa ne pensate di queste indiscrezioni scoperte sulla beta 5 di macOS Big Sur 11.3? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.