L’universo gaming AGON by AOC si espande

AGON by AOC, uno dei leader mondiali nel settore dei monitor da gioco e degli accessori IT – sta espandendo il proprio portafoglio di periferiche da gioco con due nuovi mouse e nuove cuffie wireless

Dotati di sensori Pixart di alta qualità e di caratteristiche di design ben studiate, tra cui RGB Light FX personalizzabile, questi mouse sono ottimi accessori per giocatori principianti, core e hardcore. Per tutti quei giocatori che vogliono essere liberi dai cavi quando comunicano con i compagni di squadra, le cuffie da gioco GH401 utilizzano la tecnologia wireless a 2,4 GHz per trasferire l’audio e offrono un suono chiaro e nitido con una spinta ai bassi grazie al driver al neodimio da 50 mm.

AOC GM530 e AOC GM510 due nuovi mouse tutti da scoprire

Prima di addentrarsi in un dungeon pieno d’insidie per combattere orchi e draghi, ogni avventuriero deve assicurarsi di stregare le sue armi, riempire le pozioni e far salire di livello il suo personaggio – proprio come i giocatori di oggi, che si affidano ad attrezzature di gioco di alto livello per eccellere nel loro gioco. Un mouse ergonomico e leggero che si adatta comodamente alla mano dell’utente è fondamentale per ottenere quei colpi di precisione a 360° in zone hot-drop. Trattandosi di un dispositivo di controllo fondamentale nel gioco su PC, i mouse da gioco sono l’arma principale dei giocatori che dovrebbero essere scelti saggiamente.

Precisione a portata di mano con i mouse AOC Gaming

Solo recentemente, l’intero portafoglio gaming è stato ribattezzato sotto l’ombrello “AGON by AOC”, servendo i giocatori di tutti i livelli in tre categorie – entry level adventurers (AOC GAMING), ambitious heroes (AGON), e professional legends (AGON PRO).

Il portafoglio di periferiche gaming di AGON by AOC include già tre mouse da gioco per diversi livelli di abilità, l’entry-level GM200, il GM500 di livello intermedio, certificato NVIDIA Reflex per una latenza extra bassa, e il mouse premium AGON AGM700 con i suoi pesi rimovibili per la regolazione di precisione.

Il modello GM530 e il GM510 si uniscono ai mouse da gioco della serie 500 nella categoria AOC GAMING. L’AOC GAMING GM530 è un mouse per destrorsi altamente ergonomico con impugnature laterali in silicone a doppia iniezione che aiutano i giocatori a tenere il mouse in posizione e a individuare il bersaglio nelle lobby dei giochi professionali dove devono essere estremamente precisi. Il sensore high-end di Pixart PMW3389 traccia con precisione 16000 DPI reali.

Il mouse impiega interruttori Kailh per un eccezionale feedback “clicky” e risposte veloci con un’elevata durata (80 milioni di click) adatta ai professionisti. Il rivestimento UV opaco della superficie frontale è confortevole e piacevole al tatto. Oltre ai pulsanti primari sinistra/destra e alla rotella, l’AOC GM530 impiega due pulsanti per il pollice sulla sinistra e due pulsanti aggiuntivi sotto la rotella. I tasti sono completamente personalizzabili grazie al software AOC G-Menu, che permette anche di sincronizzare due zone RGB distinte del mouse con l’illuminazione Light FX RGB dal resto dell’ecosistema AGON. Il mouse GH530 viene fornito con un cavo intrecciato e un connettore USB placcato in oro.

Il modello GM510 è un mouse pensato per destrorsi con un pattern a nido d’ape unico nel suo genere, che lo rende molto leggero, pesando solo 58g (senza il cavo). Poiché il mouse è così leggero, è sufficiente un minimo sforzo per muoverlo con riflessi rapidi in situazioni critiche, che a volte può determinare una vittoria o una sconfitta in un titolo FPS competitivo.

Il design a guscio ventilato riduce anche il rischio che diventi umido e scivoloso, rendendolo perfetto da utilizzare anche con il caldo estivo. Proprio come la versione GM530, il modello GM510 utilizza interruttori Kailh durevoli (80 milioni di clic), tattili e confortevoli e lo stesso sensore Pixart high-end presente sul GM530 per tracciare il movimento con precisione, anche durante i movimenti ad alta accelerazione. I sei pulsanti (compresi due pulsanti per il pollice) sono completamente personalizzabili con il software AOC G-Menu e la singola zona RGB può essere sincronizzata anche con altre apparecchiature AGON.

Ascolta i passi degli eroi con il versatile GH401 di AOC GAMING

AGON by AOC ha lanciato a marzo due cuffie da gioco cablate, le GH200 con jack da 3,5 mm e suono stereo, e le GH300 con connessione USB e suono surround virtuale 7.1. Entrambe le cuffie impiegano driver al neodimio da 50 mm per offrire un suono nitido e chiaro in una gamma di frequenza di 20 Hz – 20 kHz.

Ora, per i giocatori che cercano maggiore libertà di movimento durante le intense sessioni di gioco, AGON by AOC offre le nuove cuffie da gioco wireless AOC GAMING GH401, che utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che permette connessione a distanza fino a 10 metri, oppure può essere collegato con un jack stereo da 3,5 mm se la connessione wireless non è richiesta, rendendo questo device perfetto per entrambi gli utilizzi.

La batteria integrata è in grado di supportare l’ascolto per 17 ore (con un’impostazione del volume al 50%) e può essere ricaricata tramite la moderna connessione USB-C. Le cuffie GH401 sono anche dotate dello stesso driver al neodimio da 50 mm elogiato per il suo suono pulito e ad alta fedeltà, e dotato dello stesso confortevole rivestimento in similpelle e memory foam del GH200 e GH300, rendendolo adatto a lunghe sessioni di gioco.

Il microfono ad asta rimovibile e a cancellazione di rumore può essere regolato per ottenere comfort e la distanza ottimale per un discorso pulito, mentre i controlli sul device offrono un facile accesso ai pulsanti di mute e volume. Il modello GH401 è compatibile con PC, PS4 e PS5.

I mouse da gioco AOC GM530 e GM510 saranno disponibili da novembre 2021 al prezzo consigliato di 44,90€ ciascuno.

Anche le cuffie da gioco AOC GH401 saranno disponibili da novembre 2021 al prezzo consigliato di 79,90€ euro.

