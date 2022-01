Circolano nuove informazioni su di una nuova RTX 3090 Ti, è un modello EVGA, cui proprio l’overclocker Kingpin ha mostrato in foto

Raffreddamento ibrido, in grado di raggiungere frequenze elevatissime, anche sotto azoto liquido. Queste, alcune tra le capacità che la nuovaRTX 3090 Ti che EVGA ha in cantiere può vantare. Ed è proprio l’overclocker Kingpin aka Vince Lucido, e successivamente riportato dal noto portale videocardz, a mostrare le prime foto sui propri social network.

La nuova scheda video basata sulla RTX 3090, possiede un sistema di raffreddamento ibrido che di certo non passa inosservato, possiede una ventola dedicata a raffreddare il PCB, ma, come possiamo osservare è presente la soluzione ibrida a liquido, per andare a raffreddare i chip GPU e memoria, proprio per supportare e “sopportare” elevati overclock, dunque frequenza e voltaggi.

L’overclocker Kingpin mostra in super anteprima la nuova EVGA RTX 3090 Ti

Design estremo, la vediamo con un estetica davvero caratteristica, quasi completamente realizzata in nero. Presenti tre DisplayPort ed una porta HDMI, ed un connettore NVLink. Dovrebbe possedere un nuovo connettore PCIe 5.0 a 16 pin, ma non è un informazione sicura, ciò che è sicuro, è che è capace di gestire fino a 600W.

Come detto già si basa sulla GeForce RTX 3090 Ti dunque a bordo abbiamo una GPU GA102, 336 Tensor core e 84 RT core, per 10752 CUDA core. Dovremo aspettarci valori di 1560 MHz come base clock e 1860 MHz di boost. 24 GB per quanto riguarda la memoria, di tipo GDDR6X, che dovrebbero sfruttare un flusso da 21 Gbps. Possiede un pannello LCD per mostrare svariate informazioni riguardo alle funzioni operative.

Ovviamente al momento non abbiamo ulteriori informazioni, non appena verrà introdotta sul mercato saremo in prima fila a parlarvene in modo più approfondito.