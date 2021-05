Logitech Scribe: in uscita la videocamera per lavagna con intelligenza artificiale

Logitech lancia una soluzione di videocollaborazione: Scribe. Pensata per le lavagne negli spazi di lavoro e negli ambienti didattici

Grazie al lancio di Logitech Scribe, viene migliorata sicuramente l’esperienza di partecipazione alle sessioni interattive da remoto. Si tratta di una videocamera per lavagna con intelligenza artificiale incorporata. Il nuovo prodotto dell’azienda sarà compatibile con le principali piattaforme come Teams e Zoom e trasmette contenuti della lavagna durante le video riunioni con incredibile chiarezza.

Si tratta sicuramente di un momento cruciale in cui gli spazi di lavoro e gli ambienti didattici sono sempre maggiormente diffusi. Logitech Scribe rende il brainstorming, l’insegnamento e le riunioni ugualmente accessibili e produttive per tutti i partecipanti gazie ad un design semplice e adatto a tutti. I partecipanti in presenza potranno convidere in maniera veloce e rapida la lavagna durante le riunioni video premendo un pulsante wireless incluso con Scribe. Oppure. toccando il controller touch della sala riunioni (come ad esempio Logitech Tap). Per ora, il pulsante wireless funziona con Zoom Rooms, mentre il supporto per Teams Room arriverà nel corso di quest’anno.

Curiosità e prezzo

Scott Wharton, General Manager e Vice President di Logitech Video Collaboration ha così spiegato questa nuova uscita:

Abbiamo lavorato incessantemente per risolvere il problema di fornire una collaborazione audio e video di alta qualità sia nelle sale riunioni in presenza che da remoto, ma si presentava sempre lo stesso problema legato all’integrazione dei contenuti analogici, come lavagne e Post-it™, nei meeting virtuali. Logitech Scribe funziona perché sfrutta ciò che le persone sanno già fare, ossia prendere in mano un pennarello e disegnare su una lavagna. Ad oggi siamo in grado di rendere fruibili i contenuti analogici a tutti, garantendo alta fedeltà, facilità d’uso e di condivisione. Il tutto avvalorato dalla compatibilità del prodotto con i più comuni servizi cloud, come Teams e Zoom.

Scribe migliora automaticamente il colore dei pennarelli in modo da rendere il contenuto leggibile. È anche in grado di rilevare altri tipi di contenuti non digitali come ad esempio i post-it o altri sistemi cartacei. Si adatta inoltre a qualsiasi ufficio o aula ed è dotato di tutto il necessario per essere messo velocemente in funzione.

Logitech Scribe è da ora disponibile in mercati selezionati ad un prezzo a partire da 1.299€. Attualmente è compatibile con Teams Rooms su Windows e Zoom Rooms. Dopo il lancio sarà compatibile anche con Zoom Rooms Appliances. Cosa ne pensate di questa novità di Logitech? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.