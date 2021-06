Logitech G335: cuffie da gaming leggerissime e comode

Ecco le nuove cuffie da gaming cablate Logitech G335, colorate e leggere sono l’ideale per le lunghe sessioni di gaming durante le vacanze estive

Logitech G svela oggi le nuove, leggerissime cuffie da gaming Logitech G335 cablate, che vanno ad arricchire la Color Collection, disponibili in 3 colori inclusa la nuova aggiunta: Menta. Per arricchire ancor di più la Collection, Logitech G annuncia che anche il Mouse da Gaming Wireless G305 sarà disponibile in versione Menta, facendo si che gli utenti possano scegliere tra una gamma ancora più vasta di colori per incontrare al meglio i propri gusti personali. Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G, afferma:

Il portfolio originale della Color Collection è stato un enorme successo tra i gamer di tutto il mondo. Con le cuffie da gaming Logitech G335, stiamo aggiungendo nuovi colori come il Menta, uno dei colori più richiesti, riducendo anche il peso per garantire un’esperienza sempre più confortevole.

Logitech G335: cuffie da gaming peso piuma

Con i suoi 240 grammi, la cuffia da gaming Logitech G335 è una delle più leggere sul mercato. Utilizzando un design simile a quello delle pluripremiate cuffie da gaming wireless G733 della Color Collection, le G335 hanno un design più sottile per una vestibilità migliorata e un maggiore comfort. Sono dotate di un archetto regolabile e di padiglioni auricolari in morbido tessuto per adattarsi al meglio alla forma della tua testa per un comfort duraturo, in qualsiasi situazione.

Disponibili in Nero, Bianco e Menta, con headband abbinate, le Logitech G335 sono una gradita aggiunta alla vibrante collezione di prodotti da gaming divertenti, colorati ed espressivi. Progettate per mescolarsi e abbinarsi ai prodotti Color Collection esistenti, questa nuova aggiunta offre ai giocatori più opportunità di personalizzare la propria attrezzatura da gaming. Le G335 saranno anche compatibili con le fasce intercambiabili e con i copri microfono.

Le Cuffie da Gaming Logitech G335 cablate sono dotate di semplici funzionalità “plug and play” per l’utilizzo con quasi tutte le piattaforme da gaming tramite un jack audio da 3,5 mm. Qualità audio sopraffina, controlli integrati, rotella del volume situata direttamente sul padiglione auricolare e un microfono flip-to-mute, permettono ai giocatori di immergersi nel gioco senza distrazioni. Le G335 sono anche Discord Certified per un audio cristallino e una chat perfetta.

Prezzo e disponibilità

Le Cuffie da Gaming Logitech G335 cablate saranno disponibili al prezzo consigliato di 71,99 €. Le fasce colorate, ora disponibili in otto differenti colorazioni, sono disponibili al prezzo consigliato di 9,99 € l’una, mentre il nuovo Mouse da Gaming Wireless Logitech G305 LIGHTSPEED in versione Menta sarà disponibile al prezzo consigliato di 61,99 €. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!