Logitech: ecco i risultati primo trimestre anno fiscale 2023

Quest’oggi l’azienda Logitech ha annunciato i suoi risultati relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 2023

Logitech International (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato oggi i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Sebbene le sfide macroeconomiche abbiano influenzato la nostra performance in questo trimestre, sono incoraggiato dalla continua crescita di Video Collaboration, Keyboards & Combo e Pointing Device. Crescita che le rende le nuove tendenze ibride per il ritorno al lavoro,

ha affermato Bracken Darrell, presidente e amministratore delegato di Logitech. Che ha aggiunto poi:

Questo trimestre, abbiamo dimostrato la nostra concentrazione operativa di fronte a condizioni difficili e sulla scia della crescita eccezionale degli ultimi due anni. Anche se taglieremo le nostre spese dato l’ambiente attuale, il nostro forte motore di innovazione abbinato a tendenze di crescita secolari (lavoro ibrido, video ovunque, giochi e creazione di contenuti digitali) ci darà buone possibilità per il futuro.

Dettagli sui risultati Logitech del primo trimestre dell’ anno fiscale 2023

Le vendite sono state di 1,16 miliardi di dollari, in calo del 12% in dollari USA e del 9% in valuta costante, rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Questa performance riflette un contesto macroeconomico difficile per il settore e si confronta con un trimestre che è cresciuto del 66% lo scorso anno in dollari USA. Le vendite della categoria in dollari USA sono cresciute del 4% in tastiere e combo. Sono state sostanzialmente stabili nei dispositivi di puntamento e sono cresciute del 5% in dispositivi video rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Le vendite in queste categorie a valuta costante sono cresciute rispettivamente del 7%, 3% e 7%. Le vendite di giochi sono diminuite del 16% in dollari USA e del 13% in valuta costante rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

Il reddito operativo GAAP è diminuito del 43% a 115 milioni di dollari, rispetto a 203 milioni di dollari e una crescita del 143% nello stesso trimestre di un anno fa. Il reddito operativo non GAAP è diminuito del 38% a 146 milioni di dollari, rispetto ai 235 milioni di dollari dello stesso trimestre di un anno fa. L’utile per azione GAAP (EPS) è diminuito del 44% a $ 0,61, rispetto a $ 1,09 e una crescita del 160% nello stesso trimestre di un anno fa. L’EPS non GAAP è diminuito del 39% a $ 0,74, rispetto a $ 1,22 nello stesso trimestre di un anno fa.

Piani per il futuro

Date le attuali difficili condizioni, Logitech ha ridotto le sue prospettive per l’anno fiscale 2023 tra una crescita delle vendite negativa dell’8% e una negativa del 4% in valuta costante e tra $ 650 milioni e $ 750 milioni di reddito operativo non GAAP. Le prospettive precedenti della Società erano una crescita delle vendite compresa tra il 2 e il 4% in valuta costante e un reddito operativo non GAAP da $ 875 milioni a $ 925 milioni.

Il consiglio di amministrazione di Logitech ha approvato un aumento dell’autorizzazione al riacquisto di azioni fino a 1,5 miliardi di dollari. Ciò amplia l’attuale autorizzazione triennale di riacquisto di azioni della Società da 1 miliardo di dollari. Ad oggi, la Società ha riacquistato circa 697 milioni di dollari di azioni nell’attuale programma. Fatta salva l’approvazione dello Swiss Takeover Board, l’aumento prevede un’autorizzazione totale di circa 800 milioni di dollari rimanenti per i riacquisti nei prossimi 12 mesi del programma che terminerà a luglio 2023.

Dettagli aziendali disponibili online

Logitech ha reso disponibili online le osservazioni scritte preparate per la videoconferenza sui risultati finanziari sul sito Web aziendale di Logitech all’indirizzo http://ir.logitech.com.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove EKSA H5? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteKper altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).