Logitech: arriva la Mevo Cam per stremmare alla massima qualità

Logitech presenta uno studio di trasmissione all-in-one per stremmare alla risoluzione Full HD da praticamente ogni luogo possibile

Lo studio di trasmissione di Logitech è uno studio super compatto. Si tratta infatti di un all-in-one recentemente presentato e commercializzato. Consiste in tre camere Mevo Start portatili wireless. Queste sono costruite appositamente per lo streaming in diretta.

In cosa consiste la novità

Insieme alle tre Cam sarà necessario l’app Mevo Multicam (disponibile per il download gratuito da App Store o Google Play). Questi quattro ingrendienti rappresentano il must-have di ogni buol streamer. Uno show professionale con più teleamere mixate direttamente dall’App dedicata. Progettate essenzialmente per lo streaming e la registrazione da qualsiasi luogo. Le camere Mevo Start sono costruite per lunghe sessioni con durata della batteria interna fino a sei ore.

Otto Cedeno, responsabile del marketing di Mevo presso Logitech for Creators ha così commentato l’uscita del prodotto:

Che tu stia trasmettendo in diretta dalla tua cucina, da uno studio musicale o anche da una partita di baseball, con Mevo Start 3-Pack puoi creare facilmente uno streaming professionale, di alta qualità e multi-angolo

Altre curiosità della novità Logitech

L’app Mevo Multicam permette ai creator di collegare e controllare fino a tre telecamere Mevo Start per produrre facilmente uno spettacolo di qualità broadcast con angolazioni multi-camera. Inoltre il campo visivo diagonale di 83,7 gradi della Mevo Start permette ai creator di trasmettere e registrare in full HD senza distorsioni fisheye.

Mevo Start 3-Pack è disponibile in alcuni paesi Europei sul sito Mevo oppure su Amazon. Il prezzo consigliato del prodotto è di 1149€. Voi cosa ne pensate di questa novità di Logitech? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.