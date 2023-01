LG Signature OLED M: il primo TV con tecnologia Zero Connect

LG ha annunciato l’arrivo di Signature OLED M, il primo TV con tecnologia Zero Connect che permette di trasmettere video e audio wireless

Il nuovo e rivoluzionario TV OLED M3 offre un’eccellente qualità delle immagini e del suono e un’incredibile versatilità di installazione e connessione. Grazie alla straordinarietà della sua tecnologia e del suo design, il nuovo TV OLED 4K della società coreana ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del CES 2023 Innovation Awards in due categorie. Andiamo a scoprire questo nuovo LG Signature OLED M e tutte le sue tecnologie oltre alla Zero Connect.

Zero Connect e non solo per Signature OLED M di LG

A differenza dei televisori tradizionali, in cui tutte le porte di ingresso per il collegamento di dispositivi esterni si trovano sul retro o sui lati, il TV OLED M3 è dotato di un box Zero Connect separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità wireless. Il box può essere posizionato anche lontano dal televisore, permettendo di concentrarsi solo sull’immagine sullo schermo e contribuendo a mantenere l’ambiente perfettamente ordinato grazie all’assenza di matasse di cavi che si annodano dietro al TV.

Questo box è inoltre dotato di più porte per collegare dispositivi HDMI di uso comune, come decoder via cavo/satellite e console di gioco, e può anche connettersi in modalità wireless con soundbar compatibili per un suono più pieno e potente. L’installazione wireless, l’immersività dell’esperienza di visione e l’elegante minimalismo del design One Wall rendono il nuovo TV OLED da 97 pollici una soluzione tecnologica mozzafiato.

Questa soluzione wireless consente di godere di contenuti in 4K 120Hz con un audio chiaro e nitido senza interruzioni né compromessi in termini di qualità. La società ha sviluppato un algoritmo che identifica istantaneamente il percorso di trasmissione ottimale. L’algoritmo aiuta anche a ridurre al minimo gli errori o le interruzioni di trasmissione, poiché è in grado di riconoscere i cambiamenti nell’ambiente circostante, come persone o animali domestici che si muovono nella stanza, e di cambiare di conseguenza il percorso.

Inoltre, per ottenere la massima potenza del segnale, l’antenna del box può essere facilmente ruotata e/o inclinata per allinearsi alla posizione del televisore. Per garantire la massima praticità, il box Zero Connect consente di accendere e di gestire il TV OLED M3 e i dispositivi collegati utilizzando anche i comandi vocali.

Nonostante le dimensioni imponenti dello schermo, il TV LG OLED M3 si integra perfettamente con l’arredamento grazie al design One Wall con staffa integrata, che permette di posizionare il TV perfettamente aderente al muro, offrendo un’estetica raffinata da galleria d’arte che esalta l’eccezionale qualità dell’immagine del televisore. Cosa ne pensate di questo nuovo TV di LG? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!