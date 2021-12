Lexar SL660 BLAZE: il nuovo SSD portatile gaming

Arriva il nuovo Lexar SL660 BLAZE, un SSD portatile davvero rapidissimo che permette di raggingere prestazioni paragonabili a quelli interni con un tocco di luci RGB molto accativanti

Lexar, uno dei principali brand al mondo nel campo delle soluzioni di memoria flash, è fiera di annunciare il nuovo SSD portatile per Gamers Lexar SL660 BLAZE. Questa nuova unità di archiviazione offre la più recente tecnologia USB 3.2 Gen2x2 e velocissime prestazioni NVMe con velocità di lettura fino a 2000 MB/s e di scrittura fino a 1900 MB/s. È perfetto per spingere le prestazioni delle console o postazioni da gioco di alta gamma. Il nuovo SSD portatile da gioco Lexar SL660 BLAZE presenta inoltre un design futuristico con LED RGB che creano un’atmosfera vivace per rendere il gioco più dinamico e aggiungere un tocco di colore alla postazione di gioco.

Lexar SL660 BLAZE: l’SSD portatile che si intona con le postazioni da gaming

L’SSD portatile da gioco Lexar SL660 BLAZE è costruito con un’elegante custodia in alluminio con finitura sabbiata, per una maggiore protezione contro gli urti e le vibrazioni. È dotato, inoltre, di un software di sicurezza avanzata con criptazione AES a 256 bit per proteggere i file più importanti da corruzione, perdita, ed eliminazione.

L’SSD portatile da gioco Lexar BLAZE SL660 è altamente versatile ed è fornito di porta USB di tipo C (USB-C), con cavi USB tipo C-Tipo C e tipo C-Tipo A standard per una maggiore semplicità d’uso. Joel Boquiren, General Manager di Lexar, afferma:

Lexar si impegna a espandere la sua gamma di prodotti gaming e l’SSD portatile Lexar BLAZE SL660 è pensato per il sempre maggior numero di videogiocatori. Con altissime velocità, vivaci LED RGB e uno stile unico fa fare il salto di qualità alle esperienze e alle prestazioni di gioco.

Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e affidabilità. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale. L’SSD portatile per gamers Lexar BLAZE SL660 sarà disponibile da gennaio a un prezzo suggerito al pubblico di 189 euro (512GB) e 299 euro (1TB).

Principali caratteristiche:

Porta la tua esperienza di gioco a un altro livello grazie alle velocissime prestazioni USB 3.2 Gen2x2, fino a 2000 MB/s in lettura e fino a 1900 MB/s in scrittura

Migliora il tuo gioco coi colori vibranti dei LED RGB

Con un’elegante custodia in alluminio con finitura sabbiata per maggiore protezione, resistente a urti e vibrazioni

L’SSD portatile gaming Lexar SL660 BLAZE, progettata per farsi notare accanto alla tua console o alla tua postazione da gioco, è dotato di un piedistallo rimovibile per darci ancora più stile

Comprende software di crittazione AES a 256 bit per proteggere al meglio i tuoi file

per proteggere al meglio i tuoi file Con porta USB di tipo C (USB-C), dotata di cavi USB Tipo C-Tipo C e tipo C-Tipo A standard

Garanzia limitata di cinque anni

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!