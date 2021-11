Lexar SL200: il dispositivo d’archiviazione veloce e portatile

Lexar promuove il proprio dispositivo d’archiviazione SL200: un regalo perfetto per chi necessita di portare con sé i propri files ovunque

Lexar oggi ci propone un prodotto veramente resistente e dal design ben curato. Parliamo del dispositivo di archiviazione SL200. Trattasi probabilmente del regalo perfetto per chi ha bisogno di avere sempre con sé i propri files, mantendoli in totale sicurezza in casa, in ufficio o in viaggio.

Caratteristiche tecniche

Lexar SL200 è un SSD resistente a cadute, urti e vibrazioni. Sopporta anche temperature molto rigide ed è dotato di una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit. Quest’ultima permette di creare e gestire con facilità un’area protetta da pasword in grado di criptare in maniera automatica i dati.

Dotato di grande eleganza, compattezza e stile. Spicca anche per una finitura di alta qualità ed è disponibile in diverse capacità: 512 GB, 1 TB e a breve anche 2 TB. Offre prestazioni particolarmente convincenti in movimento. In questo modo sarà molto facile accedere, spostare o eseguire il backup di film, immagini e musica in maniera rapida.

Il prezzo a cui è offerto al pubblico è di 149,90€ nella versione da 512 GB. Cosa ne pensate di questo Lexar SL200? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.