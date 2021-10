Lexar PLAY microSDXC, la scheda di memoria veloce e capiente ideale per gamer e per smartphone e tablet

La scheda di memoria microSDXC Lexar PLAY UHS-I è ideale per dispositivi di gioco portatili, tablet e smartphone perché è stata progettata proprio per stare al passo con tutti i contenuti di cui ognuno di noi ogni giorno fa uso, siano essi giochi, video, film, musica o libri.

Questa scheda ha una velocità di lettura fino a 150MB/s1 e prestazioni di livello A1 o A22, caratteristiche che riducono i lunghi tempi di caricamento delle app sui dispositivi mobile e che permettono di registrare, riprodurre e trasferire rapidamente una grande quantità di video 1080p Full-HD di alta qualità, oltre che di giocare al proprio game preferito senza perdere nemmeno un istante. Grazie alle grandi capacità, fino a 1TB, è possibile salvare tutti i contenuti preferiti e sono quindi perfette per dispositivi di gioco portatili, per gli smartphone e per i tablet.

Scopriamo insieme questa nuova scheda

La scheda microSDXC Lexar PLAY è anche la soluzione perfetta per i giocatori che vogliono aumentare le loro prestazioni. È infatti compatibile con il Nintendo Switch™ e con altri dispositivi di gioco portatili, come telefoni e tablet, e grazie alle opzioni di capacità fino a 1TB3 permette di giocare senza sosta senza finire lo spazio di archiviazione.

La scheda microSDXC Lexar PLAY UHS-I è disponibile nelle capacità di 128GB, 256GB e 512GB (il taglio da 1TB sarà disponibile prossimamente) ed è in grado di registrare, riprodurre e trasferire rapidamente una grande quantità di video 1080p Full-HD di alta qualità.

Principali caratteristiche:

Compatibile con dispositivi portatili da gioco (Console), Smartphone e Tablet

Alte velocità di trasferimento per tempi rapidi di caricamento, fino a 150MB/s in lettura

Grandi capacità, fino a 1TB3, per salvare più video, film, giochi, musica e altro ancora

Registrazione, riproduzione e trasferimento rapidi di video Full-HD

Prestazioni di livello A1 o A22, per caricare più velocemente le app

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 34,90 euro (128GB).

E voi cosa ne pensate di questa nuova scheda Lexar? Fatecelo sapere qui su tuttoteK!