Lexar introduce il nuovo taglio di SSD SL200 da 2TB, l’unità di memoria portatile, veloce, resistente e sicura ora amplia la sua offerta

Il brand americano esperto in unità esterne Lexar, dopo averla preannunciata a luglio del 2020, con il lancio della nuova serie di SSD esterni SL200, finalmente rende disponibile anche in Italia la nuova capacità da 2TB per soddisfare tutta la platea di professionisti che necessitano di alte capacità.

Sarà quindi possibile avere sempre con sé, a casa, al lavoro, in viaggio, tutto ciò di cui si ha bisogno, senza dover fare selezioni e rinunciare a qualcosa.

Lexar annuncia il nuovo SSD SL200 da 2TB

Lexar annuncia l’SSD esterno SL200, con il quale l’azienda sostiene una protezione dei file di prim’ordine. L’SSD è resistente a cadute, urti, vibrazioni e temperature rigide ed è dotato di una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit, che permette di creare e gestire con facilità un’area protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati. Questa unità di memoria è inoltre elegante, compatta e sottile (misura solo 86 mm x 60 mm x 9.5 mm) ed è disponibile nelle capacità, oltre che di 2TB, anche di 512GB e 1TB.

Offre inoltre prestazioni con velocità di lettura fino a 550MB/s e scrittura fino a 400MB/s quattro volte superiori rispetto alle unità disco esterne tradizionali1, così è facile accedere, spostare o eseguire il backup di tutti i film, la musica, le foto e i file preferiti, anche i più pesanti, in modo rapido e caricare più velocemente i giochi.

Ha poi un ridotto consumo della batteria del device quando quest’ultimo non è alimentato dalla corrente e con i cavi forniti nella confezione, USB tipo C-tipo C e USB tipo C-tipo A, è semplicissimo e immediato connettere questa SSD al dispositivo.

Ecco una breve carrellata delle specifiche complete;

Grande spazio di archiviazione grazie ai 2TB di capacità

Prestazioni a livello di unità SSD, con velocità di lettura fino a 550MB/s e scrittura fino a 400MB/s1

Stile elegante e sottile con finitura di alta qualità

Design durevole e portatile – resiste a temperature e vibrazioni estreme2

Comprende una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit

Comprende una porta USB tipo C. Comprende un cavo USB da tipo C a tipo C e un cavo USB da tipo C a USB standard di tipo A

Garanzia limitata di tre anni

Tutti i design di prodotto Lexar sono sottoposti a test e controlli approfonditi nei laboratori di qualità Lexar, strutture con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. L’SSD portatile Lexar SL200 da 2TB è disponibile al prezzo al pubblico indicativo di 419,00 euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.