Lenovo presente all’evento MWC 2022 presenta un portfolio molto ampio di nuovi prodotti, presenti anche ThinkPad con Snapdragon 8cx Gen 3

Presentati al MWC 2022 nuovi dispositivi e soluzioni di Lenovo, tra cui; ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad, tablet e Motorola, soluzioni e prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso e ibrido.

La lineup include un’ampia gamma di prodotti e soluzioni sofisticate che supportano la visione di Lenovo, Smarter Technology for All. Integrando funzionalità intelligenti nel proprio portfolio per rendere il mondo più connesso al maggior numero di persone – maggiori informazioni, comunicazione e collaborazione a livello globale. Il primo ThinkPad con Snapdragon per la nuova generazione di lavoratori mobile con batteria di durata per più giorni, funzionalità di IA avanzate, e connettività 5G.

In particolare spicca il nuovo ThinkPad X13s, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies e Microsoft. Si tratta del primo laptop al mondo alimentato da Snapdragon 8cx Gen 31, che supporta fino a Windows 11 Pro. Il design ultra-slim e senza ventole porta l’utente verso la nuova esperienza PC always-on, always-connected oltre a una batteria che dura per più giorni fino a 28 ore, funzionalità di IA avanzate, opzione di connettività 5G con tecnologia mmWave3 inclusa, e supporto tramite il programma Microsoft App Assure per le applicazioni, per la migliore esperienza di produttività, sicurezza, e collaborazione.

Lenovo presenta nuovi prodotti al MWC 2022

Il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, alimentato da processori Intel vPro con Intel Core i9 serie H di 12ª generazione con Windows 11 Pro e disponibile con le più recenti GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX, è dotato fino a 64GB di memoria DDR5 e di una doppia unità a stato solido (SSD) opzionale che supporta fino a 8TB, garantendo altissime prestazioni per flussi di lavoro complessi.

Lenovo sta apportando diversi cambiamenti al portfolio ThinkPad serie T per rispondere alle esigenze di produttività e collaborazione di una forza lavoro così ampiamente diversificata. Il nuovo ThinkPad T16 e i nuovi modelli aggiornati del ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, presentano un display formato 16:10 con tecnologia a bassa emissione di luce blu, opzioni di fotocamera FHD e sistema di altoparlanti Dolby Audio e Dolby Voice che migliorano l’esperienza di collaborazione, potenziata anche da una connessione più stabile grazie al Wi-Fi 6E e alle migliori opzioni WWAN3.

Ambienti di lavoro ibridi richiedono spazi di lavoro flessibili e agili. L’aumento del tempo trascorso davanti allo schermo aggiunge pressione a uno spazio di visualizzazione già molto denso. Il nuovissimo monitor mobile ThinkVision M14d USB-C, con un peso inferiore a 600 grammi6, offre un display 14″ in formato 16:10 ad alta risoluzione (2240 x 1400) che supporta un’ampia gamma di colori 100% sRGB per una maggiore fedeltà visiva.

ThinkPad P16s

Il nuovo ThinkPad P16s e la nuova generazione di ThinkPad P14s Gen 3 sono invece workstation portatili di Lenovo, offrono un mix di potenza e prestazioni per i professionisti che hanno necessità di spostarsi. Costruite con i più recenti processori Intel Core e grafica professionale NVIDIA T550, entrambe le workstation sono certificate ISV e sono ideali per supportare applicazioni come AutoCAD, Revit, SolidWorks e altre ancora.

Non solo queste le cose presentate da Lenovo, sono anche stati annunciati i laptop ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i. I nuovi modelli, che portano avanti la filosofia moderna di design che è diventata sinonimo di ThinkBook, presentano riflessi cromatici a doppia tonalità, sono esteticamente eleganti con chassis in alluminio anodizzato1 e cornici sottili su quattro lati. Dotati di innovative tecnologie smart e funzionalità per alte prestazioni, offrono un’esperienza utente di qualità in termini di produttività, collaborazione e sicurezza.

Lenovo strizza poi l’occhio tenta gli studenti gamer con i nuovi IdeaPad Gaming e il mouse wireless Legion per il gioco, lo studio e molto altro.

Presentando le nuove serie di laptop IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 con due diverse dimensioni dello schermo, da 15” e 16”, ideali per i giocatori più giovani e per tutti coloro che si approcciano per la prima volta a questo mondo e vogliono una dotazione gaming all’altezza. Questa nuova lineup è caratterizzata da uno stile completamente rinnovato, elegante all’esterno e all’interno integra una serie di componenti termici migliorati per un gameplay più silenzioso, colori del telaio particolarmente freschi e una serie di funzionalità per le massime prestazioni, oltre all’opzione per il pannello WQHD+ potenziato.

Un altro dispositivo progettato per sessioni quotidiane di gaming, la scuola o il lavoro è il Mouse Gaming Wireless Qi Lenovo Legion M600s ultraleggero che offre prestazioni, comfort e precisione per fare tutte le mosse giuste e 80 milioni di clic.

Obiettivo principale di Lenovo è stato quello di puntare su un innovazione sempre più smart e servizi affidabili, per supportare i consumatori nelle loro esigenze quotidiane, come quella di adattarsi ad uno stile di vita sempre più ibrido. In occasione del MWC, Lenovo presenta il nuovo portfolio di laptop 2-in-1 convertibili e detachable, e un nuovo tablet.

Con l’obiettivo di creare un mondo digitale più inclusivo dove sempre più consumatori hanno accesso a funzionalità personalizzate, Lenovo continua ad espandere la propria lineup IdeaPad con nuovi livelli di performance, versatilità e portabilità. Che sia lo studio, il lavoro o semplicemente un momento di relax, è ora possibile scegliere tra diversi formati ancora più versatili per svolgere più attività, come ad esempio i laptop convertibili Lenovo IdeaPad Flex 5ì e Lenovo IdeaPad Flex 5 disponibili in 14 e 16 pollici con E-color Pen opzionale per i compiti più creativi. Il nuovo laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i detachable con Windows 11 è semplicemente perfetto per studenti e multitasker.

Lenovo presenta inoltre un’ampia line-up di Chromebook IdeaPad consumer per il lavoro da remoto, per l’apprendimento e non solo: Il nuovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (14”, 7), il 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook 15, 7”, e il nuovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11, 7”. Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione Android, che supporta la Lenovo Precision Pen 2 e la modalità di lettura avanzata, rappresenta un altro modo per avere versatilità e intrattenimento durante il tempo libero.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, vi lasciamo l’elenco dettagliato di seguito;

ThinkPad X13s sarà disponibile a partire da 1.399€ da maggio 2022.

sarà disponibile a partire da 1.399€ da maggio 2022. Thinkpad X1 Extreme Gen 5 sarà disponibile a partire da 2.749€ da giugno 2022.

sarà disponibile a partire da 2.749€ da giugno 2022. ThinkPad T16 sarà disponibile a partire da 1.399€ a partire da aprile 2022.

sarà disponibile a partire da 1.399€ a partire da aprile 2022. ThinkPad T14 sarà disponibile a partire da 1.399€ a partire da aprile 2022.

sarà disponibile a partire da 1.399€ a partire da aprile 2022. ThinkPad T14s sarà disponibile a partire da 1.599€ a partire da giugno 2022.

sarà disponibile a partire da 1.599€ a partire da giugno 2022. ThinkPad P16s Gen 1 sarà disponibile a partire da 1.549€ da aprile 2022.

sarà disponibile a partire da 1.549€ da aprile 2022. ThinkPad P14s Gen 3 sarà disponibile a partire da 1.529€ da aprile 2022.

sarà disponibile a partire da 1.529€ da aprile 2022. ThinkVision M14d Mobile Monitor sarà disponibile a partire da 359€ da agosto 2022.

Mobile Monitor sarà disponibile a partire da 359€ da agosto 2022. ThinkBook 14s Yoga Gen 2 sarà disponibile a partire da 899€ da giugno 2022.

Yoga Gen 2 sarà disponibile a partire da 899€ da giugno 2022. ThinkBook 13s Gen 4 i sarà disponibile a partire da 749€ da giugno 2022.

Gen 4 i sarà disponibile a partire da 749€ da giugno 2022. IdeaPad Gaming 3i da 16″ sarà disponibile a partire da 1099€ (IVA inclusa) da giugno 2022.

da 16″ sarà disponibile a partire da 1099€ (IVA inclusa) da giugno 2022. IdeaPad Gaming 3i da 15″ sarà disponibile a partire da 999 € (IVA inclusa) da maggio 2022.

3i da 15″ sarà disponibile a partire da 999 € (IVA inclusa) da maggio 2022. Il mouse da gioco wireless Lenovo Legion M600s Qi sarà disponibile a partire da 99,99€ (IVA inclusa) da luglio 2022.8

Qi sarà disponibile a partire da 99,99€ (IVA inclusa) da luglio 2022.8 IdeaPad Flex 5i convertibile sarà disponibile a partire da 499€ (IVA inclusa) da giugno 2022.

convertibile sarà disponibile a partire da 499€ (IVA inclusa) da giugno 2022. IdeaPad Flex 5 convertibile da 14″ con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 549€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15

convertibile da 14″ con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 549€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15 IdeaPad Flex 5 convertibile 16″ con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 699€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15

convertibile 16″ con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 699€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15 Chromebook IdeaPad Flex 5i (14″, 7) sarà disponibile a partire da 549€ (IVA inclusa) da giugno 2022.15

5i (14″, 7) sarà disponibile a partire da 549€ (IVA inclusa) da giugno 2022.15 Chromebook IdeaPad Flex 3i (15″, 7) sarà disponibile a partire da 449€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15

3i (15″, 7) sarà disponibile a partire da 449€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15 Chromebook IdeaPad Duet 3 (11″, 7) sarà disponibile a partire da 349€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15

3 (11″, 7) sarà disponibile a partire da 349€ (IVA inclusa) da maggio 2022.15 Lenovo Tab M10 Plus (3a generazione) sarà disponibile a partire da 249€ (IVA inclusa) da aprile 2022.

