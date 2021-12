Lenovo Legion e G2 Esport: ecco il team tutto la femminile di G2

La partnership tra Lenovo Legion e G2 Esport ha permesso la creazione di un team femminile di G2 VALORANT

Lenovo Legion ha annunciato un’estensione della partnership con G2 Esport, continuando ad essere lo sponsor ufficiale di desktop e laptop fino ad agosto 2022. La squadra femminile G2 VALORANT, nota come G2 Gozen, comprende alcuni dei talenti degli esport femminili di maggior successo e di spicco all’interno del settore. L’elenco della squadra comprende Julia “juliano” Kiran (Svezia), Michaela “Mimi” Lintrup (Danimarca), Zainab “zAAz” Turkie (Svezia), Petra “Petra” Stoker (Danimarca) e Cecilie “Cilli” Kallio (Danimarca).

Lenovo Legion e G2 Esport: ecco il team tutto al femminile

G2 Esport è riconosciuta come una delle associazioni di esport di maggior successo e più rispettate al mondo. La squadra si impegna ad assumere i migliori gamer del settore per competere ai massimi livelli, a prescindere dall’identità di genere. La partnership con Lenovo Legion mette alcune delle migliori attrezzature gaming del mondo nelle mani tra le migliori pro-player del pianeta. Lenovo fornisce desktop e laptop della gamma Legion alle squadre: Esport G2 League of Legends, Rainbow Six Siege, Rocket League, Fortnite, SIM Racing e ora anche a G2 Gozen, per garantire attrezzature di gioco di livello pro necessarie per il mondo altamente competitivo degli esport.

Come parte del rinnovo della partnership, il brand Lenovo Legion continuerà ad essere utilizzato per le attività offline e online, e incluso nel merchandising della squadra come le maglie dei G2 Gozen. Una serie di attivazioni sia digitali che in presenza, evidenziando i punti di forza e le sinergie della partnership che avranno luogo nel corso del prossimo anno. Gran parte di queste attività saranno incentrate sulla fornitura di un’esperienza esclusiva per i fan – collaborando e ospitando serate gaming nella Legion Community dedicata di Lenovo Legion. I più grandi successi del team G2 includono la partecipazione alla League of Legends Worlds Finals 2019, la vittoria della R6 GSA League 2021 e il primo posto alla Rocket League Spring Series nell’America del Nord.

La parole dei manager

Carlos ‘Ocelote’ Rodriguez, fondatore e CEO del team G2 Esport, dichiara:

Sono orgoglioso di vedere ciò che la nostra squadra Gozen ha realizzato in tre mesi. La dedizione e le loro mentalità da guerriere le rendono tanto spettacolari da osservare, quanto difficili da combattere. Garantire che abbiano l’attrezzatura migliore per continuare ad avere questo livello di successo è una nostra responsabilità, ecco perché la partecipazione di Lenovo al futuro di questa squadra è fondamentale per noi.

Alberto Spinelli, EMEA Chief Marketing and Comms Officer di Lenovo, commenta:

L’estensione di questa partnership tra Lenovo Legion e la squadra G2 Esport è stata una scelta naturale. Entrambi i brand sono sinonimo di grande performance e, insieme, possiamo garantire che tutti i team di G2 esport rimangano al vertice del loro successo. Siamo orgogliosi di poter promuovere e valorizzare le giocatrici attraverso questo accordo con G2 Gozen.

