Lenovo: Ecco i nuovi Tab P11 e Chromebook da 16″

Da Family Time a “Me-Time”, i nuovi dispositivi consumer di Lenovo come i due tablet Lenovo Tab P11 di nuova generazione e il primo Chromebook da 16 pollici offrono una soluzione per tutti

Oggi i consumatori chiedono ai propri dispositivi la migliore esperienza di utilizzo nel mondo del lavoro ibrido e dell’apprendimento. La portabilità e la mobilità sono fondamentali, ma nella nuova realtà di lavoro e studio si trascorre sempre meno tempo negli uffici e in aula e sempre più tempo a casa.

Questo nuova tendenza ha ispirato i nuovi dispositivi personali di Lenovo (qui per maggiori info sull’azienda). Progettati per la famiglia moderna, tra cui il primo Chromebook Lenovo da 16 pollici, il nuovo Chromebook Lenovo IdeaPad 5i e due novità nella gamma premium di tablet Lenovo Tab P11. Il Lenovo Tab P11 (2ndGen) e la versione Lenovo Tab P11 Pro (2ndGen).

Dichiarazioni in merito ai nuovi Tab P11 e Chromebook da 16″ di Lenovo

Il passaggio alla modalità di lavoro e apprendimento a distanza impostosi due anni fa ha rapidamente aumentato l’utilizzo di tecnologia. Ma ha anche inaugurato una nuova tendenza di attività da remoto: fitness, concerti, cinema, cucina e persino music party. Le persone hanno imparato a fare tutto direttamente da casa propria usando la tecnologia. I trend dicono che questi comportamenti persisteranno anche dopo la pandemia. Dal momento che i consumatori dichiarano di voler dedicare più tempo a hobby come il miglioramento del proprio ambiente domestico e sono molti che esprimono l’intenzione di cucinare di più in casa.

Negli ultimi due anni, i dispositivi personali sono diventati fondamentali nella vita delle persone, una finestra sul mondo e, spesso, uno spazio sicuro in cui “rifugiarsi”,

ha affermato Johnson Jia, Senior Vice President, Global Innovation Center di Intelligent Devices Group, Lenovo. Che ha poi proseguito, aggiungendo:

Ora, mentre i consumatori si adattano a una nuova realtà, anche le loro aspettative sulla tecnologia su cui fanno affidamento si stanno evolvendo. I nuovi Chromebook e tablet Lenovo che abbiamo presentato oggi sono progettati per supportare le persone in movimento e, fattore importante, per abilitare nuove esperienze nell’ambiente di casa.

Un dispositivo per tutta la famiglia: Chromebook IdeaPad 5i

Perfetto per l’intera famiglia, IdeaPad 5i Chromebook offre un’esperienza di qualità con la possibilità per ogni membro della famiglia di fare ciò di cui si ha bisogno. Come primo laptop da 16 pollici nel portafoglio Chromebook di Lenovo, questo PC premium offre all’intera famiglia le caratteristiche necessarie a ciascuno. Grazie a un ampio display da 2,5K senza bordi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz per immagini più fluide, lo streaming di serie e film di azione diventerà il passatempo preferito.

E se devi utilizzare il Chromebook IdeaPad 5i per lavoro? Chi sceglie di utilizzare questo dispositivo per lavorare saprà sfruttare le sue funzionalità in diversi contesti, a casa o in viaggio. Con una durata della batteria fino a 12 ore, un touchpad più grande, uno schermo più alto e una tastiera intuitiva con tastierino numerico con una corsa più profonda dei tasti di 1,5 mm. La fotocamera FHD e i due altoparlanti sintonizzati da MaxxAudio di Waves consentono videoconferenze ad alta definizione con nitidezza di immagini e suoni. Quando è il momento di occuparsi delle cose di casa, gli utenti possono mantenere la privacy con l’otturatore fisico della fotocamera integrato.

Grandi prestazioni anche per lo studio

I bambini hanno bisogno di utilizzare il dispositivo per lo studio? Saranno in grado di seguire corsi e studiare online senza interruzioni, grazie alla connettività Wi-Fi 6E super veloce e ai processori Intel Core i3 di 12 ma generazione opzionali. Dal momento che i membri della famiglia spostano a turno il Chromebook IdeaPad 5i da una stanza all’altra e da un utilizzo a un altro, la funzione di supporto multiutente entra in azione.

Questa, mantiene separate le app, la cronologia di navigazione e le preferenze di ogni persona, semplificando la tutela della privacy. Insieme, le funzionalità del Chromebook IdeaPad 5i sono progettate per consentire alle famiglie di ottenere il massimo dalla loro esperienza tecnologica condivisa in casa.

Lenovo Tab P11 Pro di seconda generazione e Lenovo Tab P11

Mentre è aumentato il tempo a disposizione da passare in famiglia, la cura del proprio tempo è diventata più importante che mai. Per molti, dare priorità al proprio benessere è diventato fondamentale, uno studio 5 rivela che l’80% degli intervistati intende aumentare il tempo da dedicare a sé in futuro. Eppure, nonostante l’impegno, ritagliarsi “tempo per sé” può essere la parte più difficile della giornata.

Dalla ricerca di SWNS condotta da OnePoll emerge che quasi la metà degli adulti si sente rilassata solo per meno di 40 minuti al giorno. Molti scelgono di trascorrere questo tempo prezioso per sé stessi guardando una serie o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Indipendentemente da come viene speso questo tempo, è essenziale saperlo sfruttare al meglio. Il nuovo Lenovo Tab P11 (2a generazione) o la versione pro, il Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) sono proprio ciò di cui si ha bisogno.

Dettagli

Un dispositivo potente, Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) con Android 12 7 offre un’esperienza multimediale coinvolgente. Dotato di touchscreen OLED da 11,2 pollici con qualità cinematografica e Dolby Vision HDR. L’intrattenimento prenderà vita grazie a luminosità, contrasto, colori e dettagli sorprendenti. Aggiungendo il supporto HDR10+, questo tablet è un pass per l’accesso completo a immagini cristalline mentre gli utenti trasmettono in streaming anche di notte.

Con una luminosità dello schermo di 600 nit, ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% e rapporto di contrasto dinamico, perdersi nei dettagli di una serie o film sarà piacevolissimo. Per i giocatori occasionali, la frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz e la velocità di risposta al tocco di 360 Hz eliminano lo stress dei giochi su tablet. Ciò grazie alla grafica ultra-fluida che scorre sullo schermo, consentendo agli utenti di stare al passo con l’azione. I suoni emessi dal sistema a quattro altoparlanti di JBL e Dolby Atmos forniscono un audio spaziale che collega gli utenti in modo più profondo con i contenuti preferiti.

Le prestazioni

Per offrire il 120% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) integra un processore octa-core MediaTek Kompanio 1300T. Inoltre, possiede fino a 8 GB di memoria RAM. La certificazione Wi-Fi 6 indica che gli utenti potranno accedere a più contenuti più velocemente e, con un’autonomia della batteria fino a 14 ore. Saranno così davvero in grado di massimizzare il tempo a disposizione. Quando è il momento di passare alla modalità produttiva, Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) rende più semplice il passaggio. Questo tablet include una tastiera rimovibile ispirata a ThinkPad con trackpad integrato per una digitazione efficiente in movimento.

Se si preferisce scrivere a mano, la Lenovo Precision Pen 3 opzionale può essere collegata magneticamente al dispositivo per la ricarica e in modalità wireless. Questa penna con tecnologia Bluetooth si accoppia automaticamente al tablet e può essere utilizzata per controllare a distanza documenti, musica, immagini e registrazioni sullo schermo utilizzando il pulsante posizionato sul lato. Tenendo semplicemente premuto il pulsante mentre si tocca lo schermo, gli utenti possono prendere rapidamente appunti con Lenovo Instant Memo anche quando lo schermo è in standby, trascrivendo gli appunti presi a mano in testo, consentendo di catturare i pensieri nel momento in cui la creatività colpisce.

Lenovo Tab 11

Quando gli utenti vogliono regalarsi un’esperienza premium ma non hanno necessariamente bisogno di un tablet, il Lenovo Tab P11 (2a generazione) con Android 12L è una scelta consigliata. Con un sistema a quattro altoparlanti con Dolby Atmos, un Display LCD da 11.5 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Dotato del processore octa-core MediaTek G99, questo tablet è il 50% più potente della generazione precedente. Con un massimo di 6 GB di RAM ed è abilitato Wi-Fi 6E per velocità wireless più elevate e latenza inferiore, offrendo una migliore esperienza audio e video, una rete wireless più veloce e maggiore sicurezza.

Gli accessori opzionali per semplificare l’esperienza includono il pacchetto tastiera, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 e Lenovo Folio Case con supporto integrato e porta penna (tutti venduti separatamente).

Le novità dei nuovi Tab 11 e 11 Pro

Entrambi questi nuovi tablet sono stati progettati per filtrare la luce blu dannosa, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi e salvaguardare la vista degli utenti durante le maratone in streaming. Su entrambi è disponibile anche il software Lenovo di collaborazione cross-device Lenovo Freestyle, precedentemente noto come Project Unity, un’app che offre agli utenti la possibilità di collegare facilmente il proprio tablet Android al proprio Lenovo Windows PC 8. Trasformando il proprio tablet in un secondo schermo portatile che estende il display del desktop o in un touch screen wireless associato al laptop.

Sono finiti i giorni in cui i tablet potevano essere utilizzati solo per determinate funzioni e i PC per altre. Con Lenovo Freestyle, gli utenti possono controllare i due dispositivi simultaneamente, utilizzando la penna o il touchscreen per prendere appunti e persino firmare documenti sul proprio PC senza dover passare da un’app all’altra.

App e aggiornamenti

A proposito di app, gli abbonamenti a Nebo, che consente agli utenti di scrivere, disegnare e costruire diagrammi liberamente. Nonché MyScript Calculator, uno strumento di calcolo interattivo che risolve automaticamente le equazioni scritte, sono inclusi in entrambi i dispositivi. Tutte queste novità sono racchiuse in uno chassis moderno, leggero e bicolore, disponibile in più tonalità moderne. Sia il Lenovo Tab P11 (2a generazione) che il Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) riceveranno almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, fino ad Android 14, e aggiornamenti di sicurezza per tre anni dal momento del lancio.

Lenovo Premium Care 11

Sia Chromebook IdeaPad 5i che i tablet Lenovo Tab P11 di seconda generazione, possono essere coperti dagli imprevisti con il servizio di supporto avanzato di Lenovo, Lenovo Premium Care 11 . Fornendo supporto hardware e software personalizzato da parte di tecnici esperti con riparazioni rapide, questo servizio offre tranquillità, indipendentemente da chi utilizza il dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Chromebook Lenovo IdeaPad 5i (16”, 7) sarà disponibile da € 549 (IVA inclusa) e a partire da Settembre 2022 .

(IVA inclusa) e a partire da . Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) sarà disponibile da € 499 (IVA inclusa) e a partire da Settembre 2022 .

(IVA inclusa) e a partire da . Il Lenovo Tab P11 (2a generazione) sarà disponibile da € 299 (IVA inclusa) e a partire da Novembre 2022 .

(IVA inclusa) e a partire da . Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) sarà disponibile in Italia da € 499 (IVA inclusa) a partire da Ottobre 2022.

Per gli altri prodotti descritti, i prezzi le disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova gamma di prodotti consumer di Lenovo presentati al Tech Life 2022 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).