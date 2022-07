Lenovo: annunciato ThinkCentre neo 50a 24 All-In-One

Quest’oggi Lenovo ha annunciato il nuovo ThinkCentre neo 50a 24 All-In-One assistito da intelligenza artificiale

Lenovo (qui per maggiori informazioni sull’azienda), quest’oggi ha presentato il nuovo desktop ThinkCentre neo 50a 24 all-in-one (AIO) con innovative funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale. Con lo scopo di soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) di prossima generazione. Lenovo sta espandendo il suo nuovissimo portafoglio di desktop ThinkCentre neo annunciato all’inizio di quest’anno. Progettato per offrire alle aziende in via di sviluppo soluzioni di desktop computing ad alte prestazioni pronte per il futuro per esperienze di lavoro coinvolgenti.

Alimentato dai più recenti processori Intel Core serie H di 12a generazione con grafica Intel Arc A370M discreta e con sistema operativo Windows 11. Il nuovo desktop AIO incorpora la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che include rilevamento della presenza umana, oscuramento adattivo dello schermo, cancellazione del rumore e AI Meeting Manager per nominare un pochi.

Dettagli tecnici del Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 All-In-One

ThinkCentre neo 50a 24 offre un vivido display Full-HD da 23,8 pollici certificato TÜV Rheinland Low Blue Light con ampio angolo di visione. Disponibile anche con opzione touch, avvolto in un design elegante e minimalista per un look contemporaneo con il colore terrazzo del marchio e la finitura del materiale.

Conformità ThinkShield con la sicurezza basata su fTPM, la protezione a livello di BIOS e la sicurezza delle porte migliorano la protezione e gli impegni di sostenibilità. Tutto questo rafforzato dall’uso di plastica oceanica negli imballaggi e da un design più ecologico che utilizza contenuto riciclato post-consumo e materiale grezzo privo di vernice materiali.

Produttività intelligente per esperienze aziendali produttive

L’ampia potenza di elaborazione e la grafica di livello professionale sfrecciano nelle attività più difficili con una capacità di memoria fino a 16 GB e ampie opzioni di archiviazione garantiscono molto spazio per i dati locali. Wi-Fi 6 massimizza la larghezza di banda sulle reti congestionate per attività di collaborazione cloud senza interruzioni. Il rilevamento della presenza umana basato sull’intelligenza artificiale consente l’accesso zero-touch per facilità d’uso e flessibilità multiutente. Inoltre, può attenuare in modo intelligente il display quando l’utente distoglie lo sguardo riducendo il consumo di energia. Lo schermo adattivo rileva la luce ambientale, attenuando o illuminando il display secondo necessità.

Una collaborazione intelligente e coinvolgente è fondamentale per i luoghi di lavoro moderni. Incentrato sulla fornitura di un AIO altamente produttivo e di videoconferenze più intelligenti, neo 50a 24 include audio di Harman e una webcam retrattile e include AI Meeting Manager che offre traduttore in tempo reale, voce in testo, sottotitoli, editor di note sulla riunione e Amazon Alexa Voice Interaction per il futuristico esperienza di collaborazione. Lenovo Smart Appearance migliora i lineamenti del viso e sfoca lo sfondo per videoconferenze di livello professionale.

Più sicurezza e sostenibilità significativa

La sicurezza integrata è fondamentale per la protezione di aziende e utenti. ThinkCentre neo 50a 24 include un Firmware Trusted Platform Module 2.0 (fTPM 2.0) per crittografare i dati e aggiungere ulteriore livello di protezione. La protezione a livello di BIOS impedisce l’accesso non autorizzato manualmente o tramite dispositivi USB. Inoltre, il rilevamento della presenza umana riconosce gli utenti tramite algoritmi biometrici assistiti dall’intelligenza artificiale. La fotocamera retrattile si apre solo quando ne hai bisogno, prevenendo violazioni della privacy indesiderate.

Non solo progettato per migliorare l’esperienza dell’utente e ridurre il suo impatto ambientale attraverso l’uso di materiali di provenienza responsabile, neo 50a 24 è anche realizzato per ridurre il consumo di energia. La certificazione ENERGY STAR 8.0 garantisce la massima efficienza per un minor consumo energetico. Inoltre soddisfa i severi standard durante tutto il ciclo di vita del prodotto per soddisfare la certificazione EPEAT Silver. Infine, i clienti possono optare per il servizio di compensazione della CO2 di Lenovo, un servizio opzionale che aiuta le aziende a contribuire a specifici progetti ecologici.

Disponibilità

ThinkCentre neo 50a 24 sarà disponibile in mercati selezionati da Agosto 2022.

ThinkCentre neo 50a 24 sarà disponibile in mercati selezionati da Agosto 2022.