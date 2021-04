Accelera la produzione di memorie DDR5, diversi produttori hanno già finalizzato i loro prodotti per le prossime piattaforme AMD ed Intel

Apprendiamo la notizia dal noto portale wccftech, che riporta la notizia sulla produzione di massa delle future RAM DDR5. Sono infatti trapelate in rete diverse foto a testimoniare il tutto, tali foto sono state postate dall’utente Jiahe Jinwei dipendente di una fabbrica di Shenzhen, sul portale cinese ITHome, che potrete raggiungere a questo link.

Per il settore mainstream non mancherebbe molto insomma, le voci di corridoio sostengono che il nuovo standard sia già pronto per le future piattaforme Alder Lake di Intel, e Raphael di AMD.

Le RAM DDR5 sono pronte per le future piattaforme AMD e Intel

I nuovi moduli di memoria RAM DDR5 in questione vanteranno un design mainstream, dunque ci saranno tagli adatti ad ogni configurazione. I moduli fotografati sono due, e pare siano due distinti moduli di memoria, uno con un PCB verde proveniente direttamente dal produttore cinese, altri sono stati fotografati e riportati dal portale Uniko’s Hardware, e presentano un PCB di colore nero. La caratteristica più importante di entrambi i moduli è che i due moduli (U-DIMM) hanno un PMIC (Power Management IC) direttamente integrato. Questo ci porta a pensare che l’IC in questione si occuperà di richiedere ed erogare l’alimentazione DC (5V) direttamente dalla scheda madre e la fornirà alla DRAM stessa in modo più efficiente rispetto agli attuali moduli DDR4.

Parlando di specifiche invece, questo specifico lotto dovrebbe avere una frequenza di 4800 MHz con una tensione operativa di 1.1V, dunque più bassa rispetto alle attuali RAM. Per quanto riguarda invece i timing si parla di una configurazione simile CL40-40-40 e ogni DIMM ha una capacità di 16 GB. Dovrebbero essere però in produzione anche moduli da 32 GB Dual Sided.

Le RAM DDR5, dotate di ECC integrato, dovrebbero inoltre vantare un consumo energetico inferiore e maggiore stabilità rispetto ai moduli di memoria DDR4. L’aumento delle prestazioni porterebbe vantaggi anche in ambito overclock. Attualmente SK Hynix e Micron dovrebbero tra non molto produrre i moduli più veloci. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.