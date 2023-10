Le proposte gaming di Trust per vivere un Halloween da brividi

In quest’articolo andremo a conoscere tutte le proposte sui prodotti gaming del marchio Trust per poter vivere un Halloween all’insegna del brivido

Brividi, divertimento e tanta paura. Il 31 ottobre è dietro l’angolo è quale occasione migliore per rispolverare o scoprire alcuni dei videogiochi horror più spaventosi degli ultimi anni?! Da Resident Evil a Bloodborne, passando per Silent Hill e Medievil, fino a Outlast ce né davvero per tutti i gusti. Per questo motivo Trust offre una vasta gamma di prodotti gaming, per divertirsi al meglio per questa festa dell’orrore. Di seguito andremo a vedere più nel dettaglio questi prodotti consigliarti da Trust.

Dettagli sui prodotti gaming consigliati Trust per un Halloween da brividi

Con l’arrivo alle porte del 31 ottobre, tutti gli appassionati del gaming “sentono” il bisogno di riscoprire e rivivere le avventure horror con i videogiochi più significativi e che hanno fato la storia di questo genere. Titoli come Resident Evil, Bloodborne, Silent Hill, o ancora Medievile Outlast, tornano ad “infestare” le nostre case.

Tra titoli che si ispirano alla Notte delle Streghe e grandi cult da brivido! Se non siete tipi da “festeggiamenti in strada” ma preferite trascorrere la notte di Halloween in casa con gli amici giocando a qualche videogioco. possibilmente horror, il divertimento è assicurato. E per vivere la notte più creepy dell’anno al meglio, Trust offre una selezione di prodotti gaming “da paura”. Perfetti per un’esperienza da non dimenticare facilmente. Tra i prodotti consigliati da Trust troviamo:

Le cuffie da gioco GXT498W FORTA : molto leggere in costruite con materiale ecosostenibile, con licenza ufficiale per PS5, Disponibili al prezzo di € 49,99 .

: molto leggere in costruite con materiale ecosostenibile, con licenza ufficiale per PS5, . Supporto per Cuffie GXT 265 CINTAR: Con illuminazione RGB e con due porte USB. Disponibile al prezzo di € 34,99 .

Con illuminazione RGB e con due porte USB. . La seedia gaming GXT 718 RAYZEE: Pieghevole e utile, per comode ed infinite sessioni di gaming. Disponibile al prezzo di € 89,99 .

Pieghevole e utile, per comode ed infinite sessioni di gaming. . Sedia da gaming GXT 704 RAVY : La sedia interamente regolabile, con un telaio solido e con morbidi braccioli; per giocare in pieno comfort. Disponibile al prezzo di € 179,99 .

: La sedia interamente regolabile, con un telaio solido e con morbidi braccioli; per giocare in pieno comfort. . Il controller GXT 542 MUTA : Un Controller da gaming di tipo wireless, ricaricabile e con tripla connessione; presenta un supporto

multipiattaforma. Disponibile al prezzo di € 39,99 .

: Un Controller da gaming di tipo wireless, ricaricabile e con tripla connessione; presenta un supporto multipiattaforma. . Il mouse gaming GXT 922 YBAR : questo dispositivo possiede una risoluzione di 7200 DPI e illuminazione LED RGB integrale. Disponibile al prezzo di € 24,99 .

: questo dispositivo possiede una risoluzione di 7200 DPI e illuminazione LED RGB integrale. . Tastiera gaming TKL GXT 834 CALLAZ: con switch meccanici e illuminazione onda arcobaleno Disponibile al prezzo di € 49,99.

E voi? Cosa ne pensate di questi dispositivi gaming di casa Trust? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).