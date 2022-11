Secretlab, l’azienda produttrice di arredamento pensato per i gamers, ha appena lanciato le SKINS che cambieranno faccia alla nostra sedia da gaming

A chi non è mai capitato di stancarsi dell’estetica di un prodotto comprato un po’ di tempo prima? Dopo l’euforia inziale, pian piano (complice il fatto che i nostri gusti mutano) può accadere questo. Cosa succede, però, se quel qualcosa è una sedia da gaming per la quale si è investito molto denaro? Beh, probabilmente la si tiene così com’è. O, almeno, fino a questo momento.

Sì, perché Secretlab ha ufficialmente lanciato le sue nuove “SKINS” dedicate al modello TITAN Evo 2022 che, tra le altre cose, abbiamo recensito. Le nuove SKINS permetteranno non solo di cambiare faccia alla vostra sedia, ma anche di proteggerla. Vediamo ora i dettagli.

Le nuove SKINS di Secretlab cambiano faccia alla tua sedia!

Le SKINS non promettono solo di essere praticamente indistinguibili da una sedia sprovvista di queste ultime, ma aumentano anche le qualità della sedia stessa. Secretlab SKINS è praticamente invisibile, offrendo una copertura completa e una protezione dall’usura quotidiana. Che si tratti di caduta accidentale di liquidi o di pulizia regolare, è sufficiente rimuovere il tessuto e sottoporlo a un normale ciclo di lavaggio per mantenerlo pulito come il giorno uno.

Secretlab SKINS riporta la colorazione Charcoal Blue, preferita dai fan, insieme a nuove edizioni speciali ispirate a Batman, League of Legends, Cyberpunk 2077, The Witcher e molti altri design esclusivi in arrivo.

Le Secretlab SKINS sono già disponibili all’acquisto. Nel caso voleste ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la seguente pagina. Noi di tuttoteK vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sulle ultime novità in campo hardware e non solo!