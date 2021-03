Laptop MSI: sconti fino a 900 euro su Amazon

I laptop MSI sono soggetti in questo periodo a sconti fino a 900 euro su Amazon. Per i gamer e non è una ghiottissima occasione di acquistare un laptop di ultima generazione!

In occasione degli Amazon Spring Deals (24-31 Marzo 2021) sarà possibile acquistare un laptop firmato MSI con sconti fino a 900 euro. Vediamo in che cosa consiste questa campagna di sconti e quali sono i principali prodotti in offerta.

Laptop MSI: in sconto su Amazon

I gamer che ricercano di un notebook gaming super performante non potranno lasciarsi sfuggire il GT76 Titan, dotato di display 17,3FHD e CPU Comet Lake i9-10900K, a 2.999 euro (anziché 3.899 euro) oppure i più compatti GE66 Raider e GP66 Leopard, entrambi equipaggiati con display da 15,6” FHD e la nuova NVIDIA GeForce RTX3060, rispettivamente in vendita a 2.249 euro (anziché 2.349 euro) e 1.999 euro (anziché 2.099 euro).

MSI GT76 Titan DT 10SFS-026IT, Notebook 17.3" FHD 300Hz, Intel I9-10900K, 64GB RAM DDR4 2666MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 3 x 4 + 1TB HDD 7200RPM, Nvidia RTX 2070 Super, Win 10 Pro LA NASCITA DI UN NUOVO TITANO: Il nuovo GT76 Titan è una vera forza della natura. Il design è ispirato a una supercar con corpo in fibra di carbonio,cover in alluminio e un profilo particolarmente aerodinamico.Le griglie metalliche laterali assicurano la migliore ventilazione per garantire performance senza precedenti.

MSI GP66 Leopard 10UE-084IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, FHD 144Hz IPS-Lv, Intel I7-10870H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA] FORTE E AUDACE: Stabile, durevole e di ottima qualità, GP66 Leopard è il laptop forte e audace che dovresti avere. Le cerniere sono super solide e la struttura è affidabile grazie anche ad un design che ti permette di aprirlo facilmente con una sola mano. La potenza illimitata risiede all'interno del nucleo esterno nero.

Per chi dispone di un budget più contenuto ed è alla ricerca di un laptop performante con cui studiare e giocare alla grande nel tempo libero, non dovrà lasciarsi scappare il GP75 Leopard (1.449 euro, anziché 1.849 euro), che è dotato di un confortevole display da 17,3”FHD, grafica NVIDIA GeForce RTX2060 e CPU Comet Lake i7-10750H, oppure il sottile GF75 Thin, anch’esso equipaggiato con ampio display da 17,3”FHD, o ancora il più piccolo GL65 Leopard con NVIDIA GeForce RTX2070, rispettivamente in vendita a 1.499 euro, anziché 1.599 euro, e 1.799 euro, anziché 2.149 euro.

MSI GE66 Raider 10UE-207IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 15,6" FHD 300Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA] LA POTENZA DEI PROCESSORI INTEL CORE decima gen: MSI ha scelto il recente processore Intel CORE di 10a Generazione per affrontare anche i giochi più pesanti e gestire le attività in multitasking. Questa nuova generazione assicura prestazioni senza precedenti, il momento di svelare il tuo vero gaming power è arrivato.

Gli Amazon Spring Deals sono, inoltre, un’ottima occasione per acquistare un laptop MSI non solo per gli amanti dei videogiochi, ma anche per chi si occupa di video editing, grafica, produzioni musicali o rendering. In base alle diverse esigenze di prestazioni e di budget, i contenti creator potranno, infatti scegliere tra il Creator 17M e due diverse versioni del Creator 17, ma tutti dotati di un ampio display da 17,3”UHD o FHD, e in vendita rispettivamente a 1.499 euro, anziché 1.699 euro, e 2.899 euro (anziché 2.999 euro), e 3.299 euro (anziché 3.999 euro) per il modello che include anche la soluzione di calibrazione e profilazione X-Rite.

MSI Creator 17 A10SGS-633IT, Notebook 17", 4K, Display MINI-LED, Intel Core I7-10875H, 32GB DDR4 2666MHz, 1TB SSD M.2 PCIe, Nvidia RTX 2080 Super Max-Q [Layout e Garanzia Italia] + Calibratore X-Rite IL PRIMO LAPTOP AL MONDO CON DISPLAY MINI-LED. Il Creator 17 è il primo laptop di sempre a essere dotato della tecnologia Mini LED. È equipaggiato con i nuovi processori Intel Core i7 10a Gen. (Comet Lake H) e grafica GeForce RTX SUPER. Creator 17 assicura a tutti i creativi colori brillanti, immagini estremamente realistiche e prestazioni di nuova generazione, in aggiunta il calibratore X-Rite!

MSI Creator 17M A10SD-261IT, Notebook 17,3" FHD 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4 2666MHz, 512GB SSD M.2 PCIe, Nvidia GTX 1660Ti Max-Q 6GB GDDR6, Windows 10 Home [Layout e Garanzia Italia] MSI Serie Creator - Ottimizzati per realizzare le tue idee; creator 17M è uno straordinario strumento pensato per i creatori di contenuti; che si tratti di video editing, grafica, produzioni musicali o rendering, un Creator 17M è lo strumento migliore che si possa scegliere per portare avanti il proprio lavoro

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!