Laptop gaming: le offerte NVIDIA per il back to school

Con il ritorno a scuola e in ufficio molti di noi forse necessitano di un nuovo PC, magari un laptop potente per poter giocare e lavorare. Ecco le proposte di NVIDI in sconto in questi giorni

Nvidia e i suoi partner proseguono nell’impegno che accompagna studenti e genitori alle prese con l’inizio del nuovo anno scolastico. Attraverso promozioni speciali su tecnologie e prodotti è possibile dotarsi dei migliori strumenti per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. I laptop equipaggiati con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30, ad esempio, sono gli strumenti migliori per la didattica e il gioco. Grazie a GPU pluripremiate, gli studenti possono disporre di macchine sottili e leggere che accelerano in modo massiccio programmi, app e collaborazione, senza trascurare i giochi essenziali per ogni aspetto della vita dei ragazzi. Naturalmente anche i genitori possono utilizzare questi potenti strumenti per le esigenze lavorative, grazie anche alle numerose suite di produttività, come ad esempio Max-Q.

Laptop gaming: le offerte su PC con grafica NVIDIA RTX 30

Da oggi è possibile usufruire di sconti speciali su:

Asus TUF Dash F15 GeForce RTX 3050, 15.6″ Full HD, Intel Core i7 11a gen, 8 GB DDR4-SDRAM, 512 GB SSD In promo Back to School a 1.199€ (-7%)



MSI GP66 GeForce RTX 3070, 15.6″, Intel Core i7-10750H, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 In promo Back to School a 1.749€ (-13%)



Asus TUF FX516PM GeForce RTX 3060, 15.6″, Intel Core i7-11370H, 8 GB RAM, 512 GB SSD In promo Back to School a 1299€ (-18%)



Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!