Laptop AMD-powered: scegli il regalo giusto per il Natale 2022

Con le festività Natalizie alle porte non esiste regalo migliore di un laptop AMD-powered con processori AMD Ryzen

Per queste feste di Natale, coloro che sono alla ricerca di un nuovo laptop avranno la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di sistemi per ogni fascia di prezzo. Dal gaming ad alte prestazioni alle attività quotidiane. Ce n’è per tutti i gusti! Di seguito vedremo nei dettagli alcuni dei più potenti e affidabili laptop AMD-powered con processori AMD Ryzen mobile e grafica AMD Radeon disponibili sul mercato. Sia per la produttività e il lavoro a casa, sia per il gaming in movimento, la creazione di contenuti o semplicemente per lo stile di vita quotidiano.

Dettagli sulle offerte Natalizie dei Laptop AMD-powered

Andiamo a conoscere alcuni tra più potenti e affidabili laptop AMD-powered (qui per maggiori info sull’azienda AMD). Queste proposte includono i laptop premium più attesi, insieme ad alcuni dei dispositivi più apprezzati e convenienti dello scorso anno.

Gaming

Il notebook da gaming OMEN by HP da 16,1 pollici è in grado di superare ogni limite. Grazie al processore AMD e alla potente grafica AMD Radeon RX, è possibile giocare al meglio ovunque ci si trovi. La risoluzione elevata e la velocità di aggiornamento del display consentono di espandere il mondo del gaming con esperienze visive più nitide e fluide. Prezzo 1.699,99 €.

Il PC laptop da gaming HP Victus da 16,1 pollici offre tutto ciò di cui si ha bisogno per giocare. È dotato di Ryzen 5 5600H e di un sistema di raffreddamento aggiornato. Inoltre, dispone di un display veloce, ad alta risoluzione e di OMEN Gaming Hub. Prezzo 1.199,99 €.

Lenovo Legion 5 Pro è dotato dei più recenti processori Ryzen serie 6000, con un display da 16″ e uno chassis elegante. Grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e ad un tempo di risposta che raggiunge i 3 ms soddisfa le esigenze anche degli esport champion più esigenti. A queste caratteristiche si aggiunge, inoltre, supporto completo alla gamma di colori sRGB, la luminosità massima di 500 nit, compatibilità con NVIDIA G-Sync e FreeSync.

Nonché supporto a Dolby Vision (oltre a VESA DisplayHDR 400) che offre una qualità spettacolare delle immagini. Il machine learning in aggiunta interviene mediante intelligenza artificiale di Lenovo Legion, ottimizzando la batteria per farla durare più a lungo e garantendo migliori prestazioni dei sensori termici. Infine Legion 5 Pro è dotato della tastiera Legion TrueStrike con un’ergonomia migliorata. Prezzo a partire da 1.899,00 €.

MSI Alpha 15 abbina Ryzen 7 5800HX e Radeon RX 6600M, riuscendo a soddisfare l’immaginazione dei gamer. Alpha 15 presenta un design compatto ed essenziale, con uno chassis in metallo completamente nero che conferisce una texture premium e di qualità. Con l’esclusiva soluzione termica MSI – Cooler Boost 5, potenzia le prestazioni complete di CPU e GPU. Prezzo 1.699,00 €.

MSI Alpha 15 B5EEK-208IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, AMD RX6600M 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB DDR4 3200MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] Alpha 15 è pronto per ravvivare il mondo di gioco. Combinando i più recenti processori mobili AMD Ryzen 7 5800H e la grafica mobile Radeon RX 6600M insieme, Alpha 15 soddisfa l'immaginazione dei giocatori nei giochi. Con l'esclusiva soluzione termica MSI - Cooler Boost 5, potenzia le massime prestazioni di CPU e GPU.

Equipaggiato con Ryzen 9 5900HX e Radeon RX 6700M, MSI Delta 15 riunisce il meglio della tecnologia AMD in uno chassis elegante, ultra-sottile e leggero. Prezzo: 2.049,00 €.

Lifestyle

Con HP Pavilion 15 è possibile gestire qualsiasi attività, ovunque ci si trovi, grazie al processore Ryzen 7 5700U e alla grafica Radeon integrata. Gli speaker custom-tuned B&O regalano un'incredibile esperienza audio. Il dispositivo permette inoltre di visualizzare tutte le attività su un display micro-edge privo di sfarfallio. Prezzo 899,99 €.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Esperienza di pura performance grazie alla velocità del processore più avanzato e all’incredibile durata della batteria per rimanere sempre connessi. Questa è la potenza dei processori AMD Ryzen 6000 HS Creator Edition, con un’elevata quantità di memoria e un’ampia capacità di archiviazione.

Lenovo X Power porta la passione a un livello superiore grazie a una progettazione termica all’avanguardia. Non dimenticando la messa a punto di condizioni specifiche per superare i benchmark, le ottimizzazioni della turbo matrix per le più elevate performance di CPU e GPU e la messa a punto di componenti hardware leader del settore. Prezzo a partire da 1.399,00 €.

Lenovo ThinkBook 13s – Grazie a Ryzen 5 6600U e alla grafica integrata Radeon 660M, Lenovo ThinkBook 13s offre le performance necessarie per gestire anche le attività più impegnative. La tecnologia avanzata basata su IA e progettata sull’architettura Zen 3 garantisce una velocità di elaborazione straordinaria. Prezzo a partire da 1.199,00 €.

ASUS Vivobook S 16X M5602 – Questo notebook straordinario combina uno stile audace con prestazioni potenti. Alimentato da un processore AMD Ryzen 7 5800H Mobile e dotato di cerniera lay-flat a 180°, è la scelta perfetta per la produttività, la creatività e l’intrattenimento. Il suo splendido display da 16” WQXGA 16∶10 è certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi. Prezzo 1.149,00 €.

ASUS Vivobook Pro 15 M6500 è progettato per potenziare il tuo stile di vita creativo, con componenti potenti che includono un processore AMD AMD Ryzen 7 6800H Mobile. Con il suo solido coperchio in metallo e l’accattivante logo in rilievo, Vivobook Pro 15 è elegante, ma non sfacciato. All’interno, il tasto Enter a strisce aggiunge un tocco unico. Inoltre grazie alla resistente cerniera a 180° potrai condividere le tue creazioni o il tuo lavoro con amici e colleghi. Prezzo 1.399,00 €.

Equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 5 5500U e scheda grafica AMD Radeon integrata, Acer Aspire 5 è ideale per svolgere qualsiasi attività. Il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis offrono un’ampia area di visualizzazione sul display 15,6″. Full HD LED LCD con colori brillanti; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce inoltre la protezione della vista. Prezzo a partire da 629,00 €.

Acer Swift 3. Elevate prestazioni in una scocca leggera, grazie ai processori AMD Ryzen Serie 5000, alla grafica Radeon integrata e a un display brillante per assicurare multitasking e produttività ovunque ci si trovi. La gestione intelligente della batteria consente inoltre di prolungare il tempo d’uso senza la necessità di collegare l’alimentazione. Prezzo a partire da 699,90 €.

Acer Swift 3. Dispositivo leggero perfetto per l’utilizzo on the go, Swift 3 è il notebook ideale quando si viaggia per lavoro. Grazie al processore mobile AMD Ryzen serie 5000, alla grafica Radeon integrata, RAM LPDDR4X fino a 16 GB, unità SSD PCIe, una batteria a lunga durata e diverse funzionalità di raffreddamento del sistema, assicura prestazioni sempre ottimali. Prezzo a partire da 749,00 €.

E voi? Cosa ne pensate di questi Laptop AMD-powered come regalo di Natale ?