KLEVV presenta il kit CRAS V RGB con DDR5-8400

I kit di memoria CRAS V RGB Brilliant White edition e i moduli ad alta velocità saranno disponibili a partire dalla fine di dicembre 2023 . I prodotti KLEVV sono distribuiti da Integral Memory plc nel Regno Unito, in Francia, Spagna e Germania. I consumatori possono visitare i siti Amazon per l’acquisto online.

Progettati meticolosamente per il funzionamento ad alta velocità. I kit di memoria CRAS V RGB di KLEVV offrono prestazioni eccezionali con opzioni di velocità notevoli di 8200MT/s (con timing di 38-49-49-131) e 8400MT/s (con timing di 40-52-52-134). Il tutto operando in modo efficiente a una tensione di 1,45V. La schermata seguente mostra i risultati del test del kit da 8400MT/s utilizzando lo strumento AIDA64 Cache & Memory Benchmark.

KLEVV è il principale marchio di memorie e storage per i consumatori introdotto da Essencore. L’azienda è oggi entusiasta di presentare il nuovissimo kit di memoria CRAS V RGB Brilliant White edition , disponibile in configurazioni ad altissima velocità da 8200MT/s e 8400MT/s.

