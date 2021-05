Le RAM DDR5 sono sempre più vicine, e diversi produttori di apprestano ad iniziare la produzione. Kingston, promette moduli overcloccabili

I moduli DDR5 presto debutteranno nel settore consumer, e Kingston non si fa trovare impreparata. Giorni fa riportavamo la notizia di una conferma abbastanza ufficiosa relativa alle future generazioni di processori AMD ed Intel, che supporteranno le RAM DDR5. Dunque siamo in un momento per il quale sono diversi i produttori che iniziano a lavorare sui primi sample.

Oggi da un comunicato ufficiale di Kingston apprendiamo che l’azienda ha già avviato le spedizioni di nuovi moduli DDR5, ma c’è di più, le proprie RAM DDR5 supporteranno appieno con le funzionalità di overclock. Non conosciamo, poichè non è stato riportato, chi è il partner indicato col generale “produttore di schede madri”, che ha ricevuto i primi moduli per verificare la compatibilità e funzionalità con le future piattaforme. Ecco i dettagli

Kingston: prime RAM DDR5 overcloccabili in dirittura di arrivo

Apprendiamo la notizia dal comunicato ufficiale dell’azienda, Kingston a quanto pare sarebbe già pronta per la futura generazione di CPU Intel, la famiglia Alder Lake. I suoi moduli dovrebbero supportare diversi profili XMP, tali profili pre-impostati dal produttore dovrebbero assicurare ai produttori di schede madri di agire con maggior elasticità sui moduli in fase di overclock. In particolare i produttori potranno scegliere di regolare del tutto liberamente la gestione di alimentazione, lavorando così sul circuito integrato dunque sul PMIC si potrà andare oltre le specifiche classiche dei moduli DDR5, dunque oltre 1,1V.

Sicuramente i primi moduli che arriveranno saranno della famiglia HyperX. E, anche se al momento non disponiamo di specifiche complete e dettagli, possiamo fare riferimento ad alcuni dei moduli del produttore cinese Asgard che giorni fa ha fatto notizia proprio per esser uno dei principali rifornitori per diversi produttori. I loro moduli dovrebbero esser in grado di garantire velocità fino a 4800 MHz, ma anche di toccare i 8400 MHz. I principali rifornitori al momento dovrebbero essere prima Micron, seguita da SK Hynix.

