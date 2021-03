Kingston NV1: presentato il nuovo SSD entry-level con capacità fino a 2TB

Kingston ha da poco presentato il nuovo NV1. Si tratta di un SSD entry-level ottimo per aggiornare un PC Desktop o un notebook compatibile

Kingston ha da poco presentato un nuovo SSD M.2 NVMe (PCIe 3.0 x4) entry-level, dal rapporto qualità/prezzo davvero conveniente. Si tratta del modello NV1, ideale per aggiornare PC Desktop datati o notebook compatibili con lo standard NVMe. Come caratteristiche fondamentali troviamo anzitutto lo spessore contenuto che ne permette l’installazione anche in mini PC desktop o in notebook dal profilo ridotto.

Specifiche tecniche

NV1 sarà disponibile in tre diversi tagli: 500 GB, 1TB e 2 TB con rprestazioni in lettura che si attestano fino a 2100 MB/s. In scrittura sequenziale, invece, 1700 MB/s. L’azienda taiwanese assicura inoltre il prodotto per tre anni con supporto tecnico gratuito. La resistenza dell’hardware va dai 120 TBW (TeraByte Written) del taglio da 500 GB fino ai 480 TBW del modello da 2 TB.

Ideale, quindi per espandere la capacità di archiviazione di un portatile o di un desktop da ufficio. Non di certo un top di gamma adatto a workstation o PC gaming, ma un degno erede capace di incrementare sensibilimente le prestazioni rispetto ad un hard disk meccanico o ad un SSD standard. Secondo la società di analisi Forward Insights, tra l’altro, nel 2020 Kingston ha inviato oltre venti milioni di SSD a livello mondiale. L’azienda punterà a migliorare tale record nell’anno corrente anche se la sfida sarà ardua in relazione al periodo di carenza di semiconduttori che stiamo attraversando.

