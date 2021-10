Kingston FURY Beast: ecco performance delle sue RAM DDR5

Ecco che anche Kingston FURY Beast svela le sue carte e mostra la potenzialità delle sue RAM DDR5. Le frequenze più elevate e la banda passante aumentata aiuteranno a sfruttare al meglio i processori Intel di dodicesime generazione

Kingston, il principale produttore indipendente di memorie del mondo, annuncia oggi il lancio delle sue DDR5 di ultima generazione Kingston FURY Beast. Kingston FURY Beast DDR5 sbarca sul mercato contemporaneamente al Chipset di Intel Z690 e ai processori di dodicesima generazione Intel Core (nome in codice “Alder Lake-S”): nasce così la prima piattaforma che utilizza il nuovo standard di memoria, mettendo a disposizione di un pubblico più vasto le performance e il miglioramento della data integrity che una DDR5 è in grado di offrire. Migliorando ulteriormente velocità, capacità e affidabilità, la Kingston FURY Beast DDR5 offre un insieme di funzionalità avanzate come ECC on-die (ODECC) per una migliore stabilità a velocità molto alte, sottocanali a 32 dual bit per una maggiore efficienza e circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC) per fornire energia dove ce n’è più bisogno. Quando si gioca nelle ambientazioni più complesse, come per esempio durante una sessione in live streaming 4K, con rendering 3D o animazioni piuttosto pesanti, Kingston FURY Beast DDR5 è in grado di combinare perfettamente stile e prestazioni. Iwona Zalewska, DRAM business manager, EMEA di Kingston, dice:

Siamo felici che finalmente lo standard DDR5 è realtà e che questa offerta sia parte della linea FURY di Kingston, perfetta per i gamer e per gli appassionati. Siamo felici di sapere che i nostri utenti possono fidarsi completamente sapendo che Kingston FURY Beast DDR5 è stata testata e approvata da MSI , ASUS , ASRock , e Gigabyte, ovvero i principali produttori di schede madri al mondo.”

Con significativi miglioramenti nella velocità e connettività Plug N Play a 4800MHz, Kingston FURY Beast DDR5 è ideale per i gamer e per gli appassionati che si aspettano prestazioni sempre migliori dalle piattaforme di nuova generazione. Inoltre, Kingston FURY Beast DDR5 è Intel XMP 3.0-Ready and Certified, e questo implica che gli utenti possono aspettarsi un’esperienza di overclocking facile, stabile e certificata. Infine, le nuove funzionalità permettono la creazione di esclusive esperienze di gioco con due profili personalizzabili, secondo velocità e tempi.

Kingston FURY Beast DDR5: funzionalità e specifiche:

Migliori prestazioni in velocità di partenza : Con una velocità di partenza aggressiva pari a 4800MHz, la DDR5 è il 50% più veloce della DDR4.

: Con una velocità di partenza aggressiva pari a 4800MHz, la DDR5 è il 50% più veloce della DDR4. Più stabilità per l’overclocking : L’ECC (ODECC) On-die aiuta a preservare l’integrità dei dati per mantenere le performance al massimo anche quando ci si spinge al limite!

: L’ECC (ODECC) On-die aiuta a preservare l’integrità dei dati per mantenere le performance al massimo anche quando ci si spinge al limite! Più efficienza : Con il potenziamento dovuto al raddoppio dei banchi e della lunghezza del burst, e dall’aggiunta di due sottocanali indipendenti a 32-bit, l’eccezionale gestione dei dati delle DDR5 viene valorizzata soprattutto dai giochi e dai programmi più recenti e dalle applicazioni più esigenti.

: Con il potenziamento dovuto al raddoppio dei banchi e della lunghezza del burst, e dall’aggiunta di due sottocanali indipendenti a 32-bit, l’eccezionale gestione dei dati delle DDR5 viene valorizzata soprattutto dai giochi e dai programmi più recenti e dalle applicazioni più esigenti. Intel XMP 3.0-Ready and Certified : timing, velocità e voltaggio avanzati e pre-ottimizzati, per le performance di overclocking e salvataggio di nuovi profili personalizzabili, utilizzando una PMIC programmabile.

: timing, velocità e voltaggio avanzati e pre-ottimizzati, per le performance di overclocking e salvataggio di nuovi profili personalizzabili, utilizzando una PMIC programmabile. Approvato dai principali produttori di schede madri al mondo : testato e approvato in modo che l’utente possa costruire e aggiornare con fiducia la propria scheda madre preferita.

: testato e approvato in modo che l’utente possa costruire e aggiornare con fiducia la propria scheda madre preferita. Dissipatore di calore a basso profilo : dissipatore di calore completamente riprogettato che unisce stile deciso a incredibili funzionalità di raffreddamento.

: dissipatore di calore completamente riprogettato che unisce stile deciso a incredibili funzionalità di raffreddamento. Capacità : Singolo – 16GB Kit da 2 – 32GB

: Frequenze : 4800MHz, 5200MHz

: 4800MHz, 5200MHz Latenze : CL38, CL40

: CL38, CL40 Voltaggio : 1.1V, 1.25V

: 1.1V, 1.25V Temperature di funzionamento : 0°C – 85°C

: 0°C – 85°C Dimensioni: 133.35 mm x 34.9 mm x 6.62 mm

Disponibilità

Kingston FURY Beast DDR5 è disponibile in moduli singoli di 16GB e in kit da 2, a velocità rispettivamente di 4800MHz e 5200MHz. In aggiunta, la garanzia a vita e la rinomata affidabilità di Kingston. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!