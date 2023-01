Kenwood LS-600BT: presentata la prima soundbar dell’azienda

Grande ritorno nell’Home Theatre con la nuova soundbar di Kenwood, la LS-600BT, performante, versatile e accessibile a tutti

Kenwood, annuncia oggi il lancio della nuova soundbar LS-600BT. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di un pubblico ancora più ampio. Si propone infatti come soluzione perfetta per migliorare la resa dei contenuti acustici riprodotti dal proprio televisore o monitor in tutta semplicità. Grazie anche alla possibilità dello streaming Bluetooth 5.0, la connessione per riprodurre contenuti audio di qualità è alla portata di tutti.

Questo prodotto si adatta quindi perfettamente alle esigenze di chi ricerca soluzioni di ascolto performanti senza rinunciare al design, all’eleganza delle linee e alla facilità d’uso.

Kenwood LS-600BT: alcune caratteristiche tecniche

Con una potenza di 60W RMS, la soundbar di Kenwood offre un’esperienza audio immersiva e coinvolgente. Grazie alla sua connessione wireless, produce effetti sonori realistici e chiari che permettono di godersi la trama di qualsiasi film anche quando gli effetti surround sono alla loro massima espressione. Non da ultimo, le impostazioni di equalizzazione sono completamente personalizzabili per offrire un’esperienza di ascolto unica e versatile.

Inoltre, la soundbar LS-600BT sposa il design a supporto dell’eccellenza sonora. La possibilità di montaggio a parete, la griglia frontale in metallo e il display bianco a LED la rendono un complemento d’arredo perfetto in qualunque tipo di contesto e stile

La nuova Kenwood LS-600BT è disponibile sullo store ufficiale e presso i maggiori rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 109,99€. Cosa ne pensate di questa nuova soundbar? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.