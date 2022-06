JVC: lancia la serie TV Android 9200 OLED

JVC lancia la serie 9200 di dispositivi OLED Android TVTM per l’Europa, esclusi Regno Unito, Paesi nordici e Francia. Scopriamola insieme nel dettaglio in questo articolo

JVC, ha annunciato oggi il lancio della sua elegante serie 9200 di dispositivi Android TV OLED 4K HDR. I televisori da 55 pollici e 65 pollici, con qualità dell’immagine OLED all’avanguardia e supporto Dolby Atmos, offrono un’esperienza home cinema di livello superiore, fuori dagli schemi.

Immergendo gli spettatori nell’azione da qualsiasi posto nella stanza, catturano perfettamente scene e gameplay ad alta velocità con frequenze di aggiornamento di 100/120 Hz, garantendo al contempo una visione fluida e senza distrazioni, grazie al design senza cornice. Che si tratti di film, giochi o sport, la serie 9200, con la sua tecnologia del pannello OLED (LED organico), porta sullo schermo contrasto eccezionale, neri profondi e vivacità dei colori strabiliante per prestazioni dell’immagine davvero realistiche.

Con il controllo per pixel e la decontornatura avanzata, i televisori catturano ogni colore sullo schermo, ogni sfumatura e tonalità, immergendo gli spettatori nei dettagli delle scene di luce e ombra. Il supporto per Dolby Vision, rafforza ulteriormente le prestazioni dell’immagine, consentendo agli spettatori di catturare una parte maggiore della storia con immagini sullo schermo nitide e strutturate.

Dolby Vision dà vita all’intrattenimento con colori ultra vividi, che non hai mai visto su uno schermo, con luminosità e contrasto incredibili che non puoi ottenere con un’immagine standard.

Angoli di visione onnicomprensivi con supporto girevole

Con il design del supporto, con base girevole premium, consentono angoli di visione e flessibilità ancora maggiori, offrendo un’esperienza visiva perfetta da qualsiasi posto nella stanza.

Audio multidimensionale

Il supporto dei televisori per Dolby Atmos, aumenta il senso generale di immersione, consentendo agli spettatori di godere di un’esperienza audio realistica che va oltre i tradizionali canali audio sinistro e destro. Con Dolby Atmos, il suono è posizionato esattamente intorno allo spettatore. Per un ulteriore supporto del suono surround, la porta eARC HDMI di entrambi i televisori consente di collegarli a un sistema audio, che può quindi essere facilmente controllato utilizzando il telecomando del televisore.

Gestione avanzata del movimento e supporto per il gioco

Allo stesso tempo, per stare al passo, anche con il gioco di gambe più veloce, eseguito da un calciatore sul campo da calcio, i televisori offrono frequenze di aggiornamento di 100/120 Hz. Dando ai giocatori un ulteriore vantaggio competitivo, i televisori offrono anche supporto per console e giochi per PC.

Attivata ogni volta che viene rilevato un videogames da una console, la modalità Auto Low Latency (ALLM), come specificato dallo standard HDMI 2.1, passa automaticamente all’impostazione di latenza più bassa dei televisori.

Tecnologie dell’immagine

Sebbene i televisori possano fornire contenuti 4K HDR ultra nitidi, vivaci e dettagliati, funzionano anche per ottimizzare la qualità dell’immagine dei video sub-4K e SDR di tutti i giorni. Con SuperResolution, perfezionano e migliorano l’immagine sullo schermo, migliorando il rapporto di contrasto dinamico con Micro Dimming. La qualità dell’immagine delle scene d’azione in rapido movimento può essere ulteriormente migliorata, grazie a Motion Estimation/Motion Compensation (ME/MC), che uniforma e definisce le immagini sullo schermo.

Il design della TV si integra perfettamente con qualsiasi parete

Con una parte posteriore piatta e un design senza cornice, i televisori possono essere montati a filo della parete, integrandosi perfettamente, come se fossero dipinti, in modo che il contenuto salti fuori dallo schermo, libero da angoli e cornici che distraggono.

Punto di riferimento per l’home entertainment

E con la serie 9200, il contenuto merita sicuramente di essere al centro della scena. Offrendo un hub per l’home entertainment, entrambi i televisori offrono una libreria impareggiabile di servizi streaming, che include di tutto, da Netflix, Amazon Prime Video e Red Bull TV a Twitch e Amazon Music.

Semplifica la tua esperienza di intrattenimento con Android TV. Scopri oltre 400.000 film e programmi in un unico posto. Chiedi a Google, di controllare la tua TV con la tua voce. E trasmetti facilmente foto, video e musica dai dispositivi alla TV con Chromecast integrato.

Disponibilità

Il Tv OLED Android serie 9200, è ora disponibile in Europa, esclusi Regno Unito, Paesi nordici e Francia. Cosa ne pensate di questa nuovissima Tv Android serie 9200 lanciata da JVC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.