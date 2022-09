JVC: lancia la serie QLED Frameless Google VGQ8200

JVC è pronta a offrire un’esperienza di visione cinematografica personalizzata di livello superiore con l’introduzione dell’accattivante serie VGQ8200 di TV QLED Frameless Google da 43/50/55/65 pollici

Grazie a Google TV, la gamma offre un mondo di contenuti organizzati in modo intelligente per gli spettatori di tutte le età, e forniti sotto forma di prestazioni televisive su grande schermo. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, i televisori immergono gli spettatori nell’azione sullo schermo, offrendo un’eccezionale nitidezza delle immagini 4K HDR e un audio multidimensionale con DTS:X e Dolby Atmos.

Google TV

Con Google TV, la serie JVC VGQ8200 riunisce tutte le vostre app preferite e i servizi in abbonamento, raggruppando film, spettacoli e TV in diretta, in modo da riflettere ciò che vi interessa. Ciò significa che, senza dover lanciare una singola app, è possibile accedere istantaneamente a tutti i contenuti più visti e consigliati, direttamente dalla schermata iniziale.

Per aggiornare e ampliare continuamente la libreria di intrattenimento preferita degli spettatori, Google consiglia anche nuovi contenuti, in base a ciò che è stato guardato o cercato in precedenza.

App Google TV

Con l’app Google TV, anche quando escono di casa, gli spettatori possono tenere il passo con ciò che hanno guardato su qualsiasi dispositivo mobile Android. Inoltre, grazie alla funzione Watchlist, dell’app, è possibile aggiungere programmi alla programmazione televisiva della serata.

Dai loro account Google, i genitori possono anche impostare i profili dei loro figli per creare un’esperienza di visione sicura e personalizzata, solo per loro. L’app Google Family Link aiuta a definire le linee guida con filtri adatti ai bambini per bloccare e sbloccare le app, limitare l’attività delle app, impostare limiti di valutazione e tempi di visione, nonché bloccare e sbloccare i profili quando necessario.

Assistente Google

Qualsiasi contenuto sullo schermo, sia per adulti che per bambini, sarà veloce, facile e intuitivo da trovare. Premete il pulsante Google Assistant sul telecomando e chiedete a Google di controllare il televisore con la voce. E trasmetti facilmente foto, video e musica dai dispositivi al televisore con Chromecast integrato.

Prestazioni dell’immagine

Qualunque sia il contenuto scelto, gli spettatori possono essere certi di ottenere prestazioni televisive realistiche. I televisori, dal design minimalista e discreto senza cornice, sono costruiti per offrire un’esperienza visiva più coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, i televisori portano sullo schermo fino a un miliardo di colori definiti con precisione, vibranti e realistici, per offrire un’immagine realistica e sorprendente, in grado di visualizzare i rossi, i verdi e i blu con una precisione senza precedenti. Il supporto per Dolby Vision, rafforza ulteriormente le prestazioni dell’immagine con colori ultravividi mai visti su uno schermo e una luminosità e un contrasto incredibili.

Un’altra caratteristica speciale è la modalità Film Maker, che riduce al minimo il livello di post-elaborazione applicato ai film, in modo che gli spettatori possano viverli esattamente come li hanno concepiti i registi. I TV sono in grado di supportare l’erogazione di video 4K ultra nitidi e dettagliati, ma anche di massimizzare la qualità dell’immagine dei contenuti HDR sub-4K, effettuando un upscaling delle immagini e migliorando il rapporto di contrasto dinamico.

Audio multidimensionale

L’audio si aggiunge subito all’esperienza visiva, offrendo un suono multidimensionale grazie ai diffusori JBL integrati e finemente sintonizzati, alimentati sia da DTS:X che da Dolby Atmos.

L’esperienza di una casa intelligente

Progettata per essere in prima linea in ogni casa intelligente, la serie funziona anche come un hub ultra-conveniente per il controllo della casa intelligente. Il telecomando del televisore può essere utilizzato per chiedere a Google di fare qualsiasi cosa, dall’oscuramento delle luci al controllo di chi si trova alla porta d’ingresso.

Un elemento centrale per qualsiasi spazio, con il suo design ultra-contemporaneo del supporto metallico, la TV a prova di futuro è costruita e confezionata in modo sostenibile, sarà disponibile in tutta Europa in tutti i Paesi, esclusi il Regno Unito, i Paesi nordici e la Francia.

