JVC: ora disponibile in Italia il nuovo videoproiettore LX-NZ30

JVC annuncia la disponibilità in Italia del nuovo videoproiettore LX-NZ30 4K/HDR con supporto gaming. Bassa latenza, luminosità di 3.300 lumen e durata di 20.000 ore per contenuti video estremamente ricchi

Presentato in occasione di CES 2023! Il nuovo videoproiettore LX-NZ30 4K/HDR di JVCKENWOOD Corporation con supporto per il gaming fino a 1080p/240 Hz amplia la gamma di proiettori dell’azienda ed è ora disponibile nel mercato italiano. Ideale per il gaming grazie a frame rate elevato e home theater. Il nuovo modello offre una risoluzione elevata di 4K/3840 x 2160 pixel ed è dotato di una nuova sorgente luminosa a tecnologia laser BLU-Escent ad alta potenza. Questa eroga una luminosità di 3.300 lumen, oltre ad assicurare una durata di funzionamento di 20.000 ore. Inoltre, supportati entrambi i formati HDR10 e HLG con selezione automatica della modalità immagine.

Dettagli sul videoproiettore JVC LX-NZ30 ora disponibile in Italia

Il sistema di illuminazione è basato sulla tecnologia laser BLU-Escent di JVC in grado di garantire elevate prestazioni. Ciò grazie al laser al diodo blu da 105W che sostituisce la precedente versione da 95W consentendo di raggiungere una luminosità superiore di 3.300 lumen. Il 10% in più rispetto al modello precedente (LX-NZ3). L’elevata luminosità permette di utilizzare il proiettore in locali con illuminazione ambientale diffusa. Oltre a migliorare la luminosità di picco durante la visualizzazione di contenuti HDR offrendo immagini con una gamma dinamica più ampia. Inoltre è possibile proiettare contenuti HDR con immagini nitide, di qualità superiore e dinamiche. Oltre al formato HDR 10 adottato nel Blu-rayTM ULTRA HD, supporta anche lo standard HLG (Hybrid Log Gamma) utilizzato nelle trasmissioni televisive. Il proiettore passa automaticamente alla modalità che garantisce la migliore qualità di riproduzione in base al segnale rilevato.

Ideale per il gaming

Il proiettore LX-NZ30 supporta input fino a 1080P/240 Hz con una bassissima latenza di soli 6,25 ms*1. Consente così agli utenti di godere di contenuti di gioco con un frame rate molto più elevato rispetto ai proiettori convenzionali. In questo modo si ottiene la riproduzione più fluida in assoluto sugli schermi di proiezione più grandi, rendendolo ideale per il gaming. Il nuovo proiettore di JVC è compatibile con molti dispositivi, grazie alla sua connettività: oltre a due ingressi HDMI 2.2, dispone di un ingresso DisplayPort 1.2a per un collegamento diretto con i PC, USB Direct Connect, porte di controllo RS232C e LAN e una porta Trigger a 12 V.

Videoproiettore JVC LX-NZ30: controllo dinamico dell’intensità luminosa ad alte prestazioni

Il nuovo LX-NZ30 è dotato della tecnologia High performance Dynamic Dimming Control (HDDC) per regolare istantaneamente l’emissione luminosa della sorgente di luce laser. Offrendo una regolazione dinamica della luminosità con minore ritardo rispetto a una apertura meccanica convenzionale. Controllando l’emissione del laser in base alla luminosità della scena, i livelli di nero vengono migliorati e il proiettore può riprodurre immagini più vicine alla percezione visiva umana.

Facile da installare

La funzione “Lens shift” (decentramento ottico) permette una regolazione dell’obiettivo con un’ampia gamma di traslazioni (±60% in verticale, ±23% in orizzontale). Oltre ad uno zoom 1,6x consente proiezioni da una distanza di circa 3m a 4,8m per una dimensione dello schermo di 100 pollici, ed una maggiore flessibilità di installazione. Inoltre, l’LX-NZ30 è dotato di diverse altre nuove funzionalità di regolazione: la regolazione degli angoli consente di intervenire su tutti e quattro gli angoli, mentre con il “warping” è possibile correggere la distorsione per ogni area. In combinazione con la regolazione dell’obiettivo garantita dal “lens shift”, è così possibile effettuare l’installazione con un elevato grado di flessibilità.

Disponibilità e prezzo

Queste funzionalità combinate alle dimensioni compatte del prodotto, larghezza di circa 405 mm (15 7/8″) e profondità di circa 341 mm (13 1/16″), offrono un’elevata adattabilità. Consentendo un’installazione davvero facile e versatile che soddisfa le esigenze di spazio di tutti. Dotato di chip DMDTM da 0,47 pollici e tecnologia e-shift a quattro vie, il modello LX-NZ30 offre la visualizzazione dei video ad alta risoluzione (4K) con oltre 8 milioni di pixel indirizzabili. Il nuovo video proiettore LX-NZ30 sarà disponibile da Maggio in due colorazioni – bianco e nero – a un prezzo di 3.699,99 €.

