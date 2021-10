JVC lancia la nuova serie di OLED TV Premium in Europa

JVC ha annunciato la sua nuova serie premium VO9100 di Smart TV OLED 4K per l’Europa.

Munito di una trasposizione d’immagini degna di uno schermo da cinema, così come di un audio multi-dimensionale, le Smart TV OLED 4K HDR da 55 e 65 pollici supportano una visuale ultra-immersiva e un’esperienza da gaming next-gen, con gestione del movimento avanzato e configurazione HDMI 2.1.

Progettate per far esaltare una tonalità accesa dei colori, una definizione ricca di dettagli e un’illuminazione anche per le scene più scure. Le TV Oled offrono un rapporto di contrasto quasi infinito, trasformando i loro pixel autoemissivi su tutto lo schermo per illustrare un nero a getto d’inchiostro, privo di sbavature. Con un controllo dell’illuminazione e contorno avanzato, queste Smart TV sono impeccabili per la fedeltà dei colori, capaci di catturare la vera natura di essi per donare agli spettatori una visione ultra-realistica. Sarà come osservare le scene dal vivo!

Per le scene dall’alta illuminazione, così come per quelle scure, le TV offrono un una performance HDR stabile, performante e luminosa, con supporto di Dolby Vision.

Lo scorrimento delle immagini sarà molto fluido, anche per la visione di programmi sportivi fino ai film d’azione ricchi di scene frenetiche e ricche di esplosioni. Troviamo una frequenza pari a 100Hz/120Hz, dando così un aspetto elegante, fluido e altamente definito alle immagini in movimento anche alle scene più frenetiche.

Questo sistema di frame-rate ultra veloce, come la configurazione della TV HDMI 2.1, permette di vivere un’esperienza da gaming di alta qualità, con risoluzione 4K e con 100/120 FPS. Con le prestazioni al massimo, avendo un gameplay degno delle console next gen e dei PC più performanti.

Non solo queste TV vi permetteranno di giocare ai videogiochi con la qualità massima, con aumento delle prestazioni, frame-rate stabile e realismo delle animazioni, ma grazie all’HDMI 2.1, Auto Low Latency Mode (ALLM), vi disporrà tempi di reattività più veloci possibili. Con AMML, entrano automaticamente in modalità Game per ridurre l’input lag al minimo, ogni qualvolta la TV sarà connessa a una console.

Donano anche un’esperienza audio impressionante, grazie all’integrazione di Dolby Atmos. Con Dolby Atmos, queste TV vi faranno dimenticare il sistema di audio delle casse provenienti esclusivamente dal lato sinistro e lato destro dello schermo, dandovi così un’immersione totale dell’audio dello schermo.

I file audio del sistema possono essere ben impostati utilizzando un portale eARC supportato da HDMI per connettere la TV a un sistema audio esterno, che può essere controllato con il semplice utilizzo del telecomando della TV.

Le novità non finiscono qui per i nuovi JVC OLED

In più, la serie VO9100 viene lanciata con un mucchio di funzionalità extra per le immagini. Mentre le TV 4K sono muniti di una risoluzione 4K ultra nitida, possono anche massimizzare l’esperienza visiva per tutti gli altri contenuti sub-4K SDR, ridefinendo le immagini con un 4K più alto e ottimizzando il rapporto di contrasto con il Micro Dimming.

Qualunque siano le vostre preferenze di visione, con la Smart TV basata su un sistema Linux JVC, sono disponibili infinite modalità d’intrattenimento. La vasta e svariata libreria di applicazioni per lo streaming include tutto, da Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, Twitch, Amazon Music, Now TV e Infinity.

Per sfogliare la lista nella libreria, la Smart TV può essere connessa ad altri dispositivi. Potrete connettere sia Alexa, sia Google Assistant, poiché è compatibile con entrambi i sistemi. Basterà pronunciare le parole “Hey Alexa” oppure “OK Google” e ordinerete alla vostra Smart TV cosa desiderate guardare.

Qualunque cosa troviate e decidiate di guardare, potrete farlo con il pannello della TV o grazie al cavalletto centrale, che poggerete dove vi è più comodo. Lo schermo della vostra Smart TV sarà così pulito che, qualunque postazione voi prendiate, da qualunque angolazione deciderete di guardare le serie TV o film da voi scelti, non ci sarà alcuna differenza.

Sicuramente è la Smart TV più al passo coi tempi e più soddisfacente per qualsiasi evenienza. Con OLED TV, godrete al meglio l’esperienza d’intrattenimento televisivo o da gaming.

