JBL: speaker bluetooth adatti ad ogni occasione per l’estate

JBL, brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità elevata, propone diversi speaker portatili per l’estate

Sarà sicuramente un’estate fatta di musica, dopo le vicissitudini spiacevoli dell’ultimo anno e mezzo. Che sia campeggio, una festa o in spiaggia, uno speaker portatile JBL è sicuramente l’alleato perfetto. Di seguito alcune proposte del noto brand adatte davvero ad ogni occasione.

Charge 5: musica in movimento

Per antonomasia lo speaker bluetooth resistente all’acqua. Il brutto tempo non sarà più un problema. Driver ottimizzati a lunga escursione, tweeter separato e doppi radiatori passivi JBL. Fino a 20 ore di riproduzione comodo powerbank. Ciò permette di ricaricare facilmente dispositivi e godersi appieno i momenti di festa. Compatibile con le funzionalità PartyBoost che permette di collegare diversi diffusori compatibili per ottenere un audio potente e chiaro.

JBL Charge 5 è disponibile sin da ora sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 179,99€.

Clip 4: lo speaker cool e waterproof

Sicuramente cool, portatile e waterproof. Suono incredibilmente intenso in un formato compatto. Divertenti colori disponibili che soddisfano anche i palati più viziati. Moschettone integrato che lo rende davvero facilissimo da trasportare. Resistente ad acqua e polvere con riproduzione garantita fino a 10 ore.

Disponibile nello store al prezzo consigliato di 59,99€.

Xtreme 3: speaker da professionisti

In piscina, ad un picnic o ad una festa all’aperto. Vanta un suono potente e cristallino Origina Pro Sound JBL. Dotato di quattro driver e due JBL Bass Radiators. Certificazione waterproof e dustproof che lo rendono adatto a qualsiasi ambiente. Comoda tracolla con apribottiglie incorporato.

Disponibile nello store al prezzo consigliato di 299,99€.

Voi cosa ne pensate di questi speaker? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.