JBL: ecco tutte le novità presentate al CES 2023

L‘azienda JBL ha presentato al CES 2023 tantissime novità, come la soundbar JBL BAR 1300 o le JBL Quantum 360X/P e Quantum 910X/P per XBOX e PlayStation

JBL (clicca qui per avere maggiori informazioni sull’azienda) ha presentato durante l’edizione del CES 2023 le sue ultime novità. Parliamo della nuova Soundbar JBL Bar 1300, che trasforma la vostra casa in una vere e propria sala cinematografica. Ed ancora, le nuove JBL Quantum 360X/P e le JBL Quantum 910X/P, rispettivamente per XBOX e PlayStation.

Dettagli sulle novità di JBL presentate al CES 2023

JBL amplia la serie Bar con la nuova Soundbar JBL Bar 1300. Ricca di funzionalità, l’ultima novità di JBL porta l’elevata esperienza audio di una sala cinematografica direttamente nel salotto di casa. Ciò grazie al suono surround Dolby Atmos e DTS:X 3D amplificato da altoparlanti surround wireless removibili. La nuova JBL Bar 1300 a 15 canali utilizza sei altoparlanti up-firing e vanta l’esclusiva tecnologia MultiBeam di HARMAN. Questa offre una vera e propria esperienza di home cinema wireless, oltre a un’esperienza audio davvero coinvolgente. I due altoparlanti removibili e alimentati a batteria, infatti, possono essere posizionati in qualsiasi punto della stanza e sono in grado di assicurare un audio cristallino. Senza fili o cavi di alimentazione aggiuntivi. In alternativa, è possibile associare uno dei due altoparlanti wireless a qualsiasi dispositivo Bluetooth per utilizzarlo come diffusore standalone. O ancora associare entrambi gli altoparlanti per un suono stereo ancora più potente.

Caratteristiche della Bar 1300

Parte della serie JBL Bar, la nuova Soundbar è dotata della tecnologia PureVoice di HARMAN che utilizza l’esclusivo algoritmo di HARMAN per ottimizzare la chiarezza delle voci. Questo permette di seguire anche la trama più complessa senza perdere mai nessun dialogo, anche quando gli effetti surround sono al massimo. Inoltre, l’applicazione JBL One consente di configurare facilmente e di sfogliare le piattaforme musicali integrate per trovare la propria canzone preferita. Non da ultimo, le impostazioni di equalizzazione sono completamente personalizzabili per offrire un’esperienza di ascolto unica. La nuova Soundbar JBL Bar 1300 sarà disponibili su jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica a partire da Febbraio 2023 al prezzo consigliato di € 1499,00.

Novità JBL del CES 2023: Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P per XBOX e PlayStation

Forte del successo delle JBL Quantum 910 Wireless e JBL Quantum 610 Wireless, JBL arricchisce ulteriormente la famiglia di cuffie gaming JBL Quantum. ha infatti annunciato le nuove versioni della serie! Le JBL Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P. Progettate appositamente per le console XBOX e PlayStation, le nuove cuffie offrono una qualità del suono impeccabile. Oltre a garantire una comunicazione senza interruzioni, indipendentemente dall’ambiente circostante. Ogni giocatore ha le sue preferenze e JBL è in grado di soddisfare ogni esigenza. Ciò fornendo agli appassionati gaming la virtualizzazione dell’audio spaziale wireless con tracciamento della testa specifico per la console, oltre a un design elegante. Nello specifico, le cuffie JBL Quantum 910X/P offrono ai giocatori l’audio immersivo Quantum SPATIAL 360 di JBL con tracciamento della testa per una esperienza sonora più accurata. Le Quantum 360X/P e il 910X/P sono, inoltre, dotate di tecnologia Dual SOURCE di JBL. Ciò semplifica il passaggio dall’audio di gioco alle chiamate in arrivo. Le nuove cuffie gaming sono disponibili in bianco e blu per PlayStation e in nero e verde per Xbox.

Disponibilità

Le nuove cuffie gaming JBL Quantum X e P saranno disponibili su jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica a partire da Marzo 2023. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di € 299,99 per le JBL Quantum 910X e le JBL Quantum 910P; di € 129,99 per le JBL Quantum 360X e le JBL Quantum 360P.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di JBL presentate al CES 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).